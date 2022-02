Las ocasiones de las notas

Entonces, ¿cuáles son algunas ocasiones que no sean bodas en donde debes de enviar una nota de agradecimiento? Al anfitrión de una fiesta que fue organizada en tu honor; por los regalos de un baby shower; por los regalos enviados por correo; después de ser hospedada como invitada en una casa (que no es de un amigo cercano o familiar); o por regalos de felicitación o simpatía; son solo unos cuantos. Cuando alguien emplea ambos, tiempo y dinero para seleccionar y enviar algo especial para ti, en realidad no hay excusa para no pasar cinco minutos escribiendo esa nota y 49 centavos en una estampilla para agradecerle. Te agradecerás a ti misma por haberlo hecho.