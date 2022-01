En este Día de Martin Luther King Jr., cuando pensamos en el gran líder de los derechos civiles, combinémoslo con música de justicia y canciones de amor en su honor. Nacido el 15 de enero de 1929, él fue la figura más importante del movimiento, quien, en un momento fundamental en la historia de la lucha por la justicia racial, fue asesinado por un hombre armado el 4 de abril de 1968. Era un hombre muy elocuente que nos dejó verdades poéticas como esta: “La obscuridad no puede eliminar la obscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio no pude eliminar al odio; solo el amor puede hacer eso”. Desde su muerte, una amplia gama de artistas musicales como Stevie Wonder, The Rascals, U2, Public Enemy y muchos otros han dedicado canciones a su legado. Aquí hay 10 álbumes que capturan el espíritu de la música de justicia para esta celebración anual verdaderamente especial.

1. Hotter than July de Stevie Wonder La pista aparentemente optimista “Happy Birthday” de hecho fue escrita por Wonder para contribuir a la campaña para que el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se convirtiera en un día nacional. “I just never understood, how a man who died for good/could not have a day that would be set aside for his recognition” (simplemente no nunca entendí cómo un hombre que murió por el bien/no podía tener un día que fuese especialmente para su reconocimiento), dice la letra. 2. Apocalypse 91 de Public Enemy es una gran canción “By The Time I Get to Arizona” del legendario grupo de rap, dramatizó el asesinato del líder y fue una réplica directa a los funcionarios de Arizona por rechazar el día federal que celebra a Martin Luther King Jr.

3. La canción Nuff Said de Nina Simone Como USA Today informa, este álbum de Simone incluye la canción tributo Why (The King of Love Is Dead), que fue tocada en vivo para una audiencia en New York tres días después de que King fue asesinado. ¡Es recordada por el sermón intenso de Simone que se extiende por 15 minutos! 4. Unforgettable Fire de U2 “Pride” en realidad comenzó como una canción condenando al presidente Ronald Reagan por un orgullo arrogante que llevó a una escalada nuclear. Después de ver la exhibición de MLK en el Museo Peace de Chicago, la banda volvió a trabajar en la letra de la canción en honor al rey.

5. That´s the Way Love Is de Marvin Gaye para Martin Luther King La canción “Abraham, Martin and John” es un lamento sentimental para King, Abraham Lincoln y ambos, John y Robert F. Kennedy, que es necesario escuchar. Especialmente por el rango vocal amplio de Gaye cuando éste canta: ¨He freed a lot of people, but it seems the good die Young” (Él liberó a mucha gente, pero parece que los buenos mueren jóvenes). 6. A Soulful Christmas de James Brown Este álbum funk incluye el himno auto motivante “Say It Loud, I’m Black and I’m Proud”, un clásico del padre del soul que proclama: “We demand a chance to do things for ourself/we’re tired of beating our head against the wall/and workin’ for someone else.” (Demandamos una oportunidad para hacer las cosas para nosotros mismos/estamos cansados de golpear nuestras cabezas contra la pared/y trabajar para alguien más).

7. La canción Rare Chicago Blues del grandioso Otis Spann En la hermosa canción del pianista de blues de Chicago “Blues For Martin Luther King”, él canta: “You know there came a mean man pop a bullet through Dr. King’s head/Oh when his wife and kids came down, all they could do is moan/Now the world’s in a revolt.”(Sabes que un hombre malo vino y disparó una bala hacia la cabeza del Dr.King/Oh, cuando su esposa e hijos se vinieron abajo, todo lo que podían hacer es gemir/Ahora el mundo está en rebelión). 8. Selma la banda sonora de la película La película aclamada por la crítica sobre la campaña de King para asegurar la igualdad de derecho a voto a través de la marcha épica de Selma a Montgomery, Alabama, incluye el himno galardonado “Glory” y también música de Otis Redding y John Legend.

9. Freedom Suite de The Rascals La canción “People Got to Be Free” fue escrita en respuesta al asesinato de King, y este grupo de soul ojiazul de blues progresivo solo actuarían en programas que incluían un acto afroamericano. “All the world over, so easy to see! People everywhere, just wanna be free.” (¡Por todo el mundo, es tan fácil de ver! Gente de todo el mundo, solo quiere ser libre). 10. Life is a Constant Journey Home de Jerry Moore Como dice The New Yorker, la canción increíblemente conmovedora “The Ballad of Birmingham” en realidad fue una respuesta al bombardeo de la Sixteenth Street Baptist Church en 1963, antes de la muerte de King. “Mother dear, may I go downtown/ Instead of out to play/And march the streets of Birmingham/In a Freedom March today?” (Madre querida, ¿puedo ir al centro/en vez de salir a jugar/y marchar en las calles de Birmingham/en una marcha libre hoy?)