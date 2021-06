Un grupo de agentes federales unirán esfuerzos para controlar la cantidad de armas de fuego que circulan en un estado

Nueva York, 8 jun (EFE News).- El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos​ (ATM) ha empezado a colaborar con la policía de la ciudad de Nueva York para intentar reducir la presencia de armas en la Gran Manzana, donde se ha disparado el número de tiroteos en el último año. “Vamos a tener agentes de la ATF directamente integrados en la policía de Nueva York, trabajando juntos para encontrar armas y actuar rápidamente sobre la información que encuentren para detener el flujo de armas”, dijo este martes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio en una rueda de prensa.

Para De Blasio, esta colaboración supone un “momento importante” para la ciudad cuando esta intenta recuperarse de los estragos causados por la pandemia de la covid-19. “Todo el que trafique con armas será arrestado”, dijo el alcalde, que ayer mismo solicitó ayuda federal y estatal para luchar contra la proliferación de armas de fuego y contra el aumento de la violencia.

Según las últimas estadísticas presentadas por el Departamento de Policía de Nueva York, el crimen subió en mayo un 22 % en relación al mismo mes del año pasado, con un aumento del 73 % de los tiroteos, de 100 a 173. El comisionado adjunto de Inteligencia y Contraterrorismo de la Policía de Nueva York, John Miller, explicó que la colaboración se realizará a través del Centro de Inteligencia para el Crimen Armado de la agencia federal ATF.

“Es una asociación increíble que permite un flujo continuo de información que no habíamos visto antes. Nos permite llegar a las fuentes de esas armas”, aseguró Miller, que agregó que todos estos datos les permitirán identificar a los traficantes y sus rutas. El tráfico de drogas hacia los estados del noreste de Estados Unidos suele seguir la conocida como ruta del “Oleoducto de hierro”, por la que se produce el contrabando de armamento desde los estados donde es más sencillo adquirirlas hasta la región del noreste, donde, como en Nueva York, las leyes son más restrictivas a la hora de comprar armas. Para Milller, la nueva asociación no solo ayudara a frenar “el aumento de la violencia armada”, sino también “a mejorar los arrestos por armas de fuego” que, según explicó, en los tres primeros meses del año han alcanzado números que no se veían en los últimos 25 años. EFE News