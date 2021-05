Advertencia de Biden: los no vacunados ‘terminarán pagando el precio’

Sin embargo, reseñó Fox News , en un discurso para alentar a los estadounidenses no vacunados a que finalmente se vacunen, el presidente Joe Biden también advirtió que “los que no estén vacunados terminarán pagando el precio”.

Pero Biden también advirtió: “no puedo prometer que continuará de esta manera. Sabemos que habrá avances y retrocesos y sabemos que podrían ocurrir brotes. Pero si los no vacunados se vacunan, se protegerán a sí mismos y a otras personas no vacunadas alrededor”.

“Los no vacunados terminarán pagando el precio”

En ese sentido, Biden emitió una advertencia: “Si no lo hacen (vacunarse), los estados con bajas tasas de vacunación pueden ver esas tasas, pueden ver este avance revertirse. En última instancia, quienes no estén vacunados terminarán pagando el precio. Los vacunados seguirán protegidos contra enfermedades graves, pero otros pueden no estarlo si no están vacunados”.

De acuerdo con el reporte de Fox News, el mandatario enfatizó: “no hemos terminado de combatir este virus. Aún nos quedan decenas de millones por vacunar. Pero estamos haciendo un progreso significativo. De hecho, cuando salgan las cifras de vacunación de mañana (martes), mostrarán que el 60% de los estadounidenses han recibido al menos una inyección”.