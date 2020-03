Advertencia coronavirus crucero para estadounidenses

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió el domingo a los ciudadanos estadounidenses que “no deben viajar en crucero” debido a que los casos del nuevo COVID-19 continúan propagándose por todo el mundo, reseñó USA Today.

“Los ciudadanos estadounidenses, particularmente los viajeros con problemas de salud subyacentes, no deben viajar en crucero”, escribió el Departamento de Estado en su advertencia.

La advertencia fue acompañada de una nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) que incluye consejos para las personas que eligen viajar en crucero.

Hasta el momento EE. UU. tiene 554 casos confirmados de coronavirus con 21 muertes.

“Al igual que muchos otros virus, COVID-19 parece propagarse más fácilmente entre personas que se encuentran a bordo de los barcos”, escribieron los CDC.

New guidance from the CDC urges travelers to avoid long plane trips “and especially” cruises — a stark shift in rhetoric https://t.co/jRBl1HkMc0

Los CDC informan que aquellos con problemas de salud subyacentes deben evitar los cruceros así como largos viajes en avión y lugares llenos de gente.

Los consejos de los CDC para las personas que vayan a bordo de un crucero, los cuáles la entidad gubernamental dijo que “especialmente” deberían evitarse, incluyen:

“La propagación de persona a persona de COVID-19 está ocurriendo y los países informan tanto de casos relacionados con viajes como de propagación comunitaria de la enfermedad”, escribieron los CDC. “A medida que continúa el brote de COVID-19, sigue existiendo el riesgo de que viajeros infectados y tripulaciones aborden cruceros y de esta manera continúe propagándose el virus”.

Para aquellos que han estado en un crucero en las últimas dos semanas, los CDC recomiendan controlar su salud durante 14 días después de regresar a los EE. UU., quedarse en casa si se siente enfermo y limitar sus interacciones con los demás hasta pasado este tiempo, lavarse las manos constantemente y notificar al médico inmediatamente si siente que sus síntomas empeoran.

BREAKING UPDATE: The U.S. State Department is warning U.S. citizens not to take cruises, delivering what could be a major blow to one of South Florida’s largest industries. https://t.co/nxEfAxHPr0

— Miami Herald (@MiamiHerald) March 8, 2020