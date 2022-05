Adrián Uribe habla en exclusiva con Mundo Hispánico

El actor rompe el silencio sobre el estreno de su nueva serie “Pena Ajena”

Estrena este mes en los EE.UU. por Pantaya. Adrián Uribe Pena Ajena. El servicio de streaming premium en español en Estados Unidos Pantaya y la productora mexicana El Estudio, presentan la nueva serie de comedia “Pena Ajena”, la cual fue realizada en diversas locaciones de la ciudad de México. La serie la cual se estrenará próximamente en EE.UU. por Pantaya, es protagonizada por los actores mexicanos Adrián Uribe y Mónica Huarte. Basada en la exitosa serie española Vergüenza de Movistar+, “Pena ajena” constará con 10 episodios de 30 minutos cada uno y es escrita y dirigida por Santiago Fábregas y Diego Graue, al igual que Francisco González Payó y Dariela Pérez Hernández quienes fungieron como coescritores de la serie. Háblame de De pena ajena que se estrena este mes por pantalla en Estados Unidos “Así es bueno, Pena ajena es una comedia muy divertida. Es una comedia muy realista, una comedia muy cruda. Es un personaje, Jesús Valbuena, un fotógrafo que pues es un cuate que no vive, no vive feliz. No, de repente el cree que es un artista desperdiciado y que solamente está tomando fotos en eventos sociales. Pues para ganarse un dinero, pero realmente en algún momento lo van a descubrir y va a exponer en el mejor museo sus fotos, cosa que no sucede. “El tipo es un tipo que pues que está en su mundo y que obviamente en estas ganas de salir adelante y en este mundo que vive en el día a día, de repente pues va tropezándose y tropezándose y tropezón de estas personas que de repente son muy imprudentes y que no tienen filtro en lo que dicen”.

Adrián Uribe Pena Ajena: ¿Tú tienes algo de Jesús? Definitivamente no al grado de Jesús Balbuena, pero sí, sí tengo un poco. En algún momento dado me ha tocado hacer comentarios que dicen 'para que abrí la boca'. Este yo me acuerdo que le pregunté a una persona así de 'ay, cómo ya nació tu hijo?' Y me dijo no, pues lo perdimos. Y decía 'ay Dios mío, para qué le pregunté' o 'oye, cómo está tu papá? No, pues ya murió'". "O sea, sabes de esos comentarios que uno no hace con afán de molestar, simplemente de que abrí la boca, me hubiera quedado callado. Y este tipo le pasa a todos los días. Entonces eso y lo divertido llega a ser muy chistoso, pero también llega a ser muy incómodo, lleva a ser, sabes? Eso es lo que hace divertido y es lo que hace diferente a esta serie".

Adrián Uribe Pena Ajena: Lo de Jesús, ¿a ti te recuerda un poco de cuando iniciaste? "Desde luego, y yo decía esto es pasajero porque va a llegar mi gran oportunidad. En ese lado si me identifico. A diferencia de Jesús y yo, es que yo sí hacía con gusto lo de payaso yo sí lo disfrutaba y yo siento que Jesús más bien el él lo hace pues como forzado". "Lo hace porque lo tiene que hacer como no de muy buena manera y por eso es que no le no le llega esta gran oportunidad. Yo siento que eso pasa en la vida misma, no, a mí cuando me han preguntado 'algún tip que me des o algo que te haya funcionado', yo digo siempre lo que hagas en este momento es tu realidad, es lo único que tienes, hazlo al 100. Si eres mesero, hazlo al 100".

En tu caso has tenido muy buena relación con Omar Chaparro, con Eugenio Derbez, Consuelo Duval y ahora con Adal Ramones. ¿Qué es lo que crees que sea que han hecho tan buena mancuerna? "En esta carrera, hay mucha falsedad y Adal Ramones es mi mejor amigo, Adal es un tipo que yo admiro mucho y que yo respeto mucho y que tiene una gran trayectoria y creo que nos hemos acomodado muy bien, hemos hecho muy buena mancuerna como la hice con Omar, con Consuelo". "Es un tipo muy muy muy respetuoso y muy muy bondadoso en escena y eso también es muy padre, trabajar con gente que lo hace con la misma pasión que tú, pero que también te respeta y entonces eso hace que fluya mucho mejor todo. Entonces creo que eso es lo que se ha dado una gran amistad. Yo creo que sí he tenido la fortuna de hacer muy buenos amigos, yo tengo muy pocos, pero los pocos que tengo son relaciones importantes en mi carrera".

¿No te da miedo el tomar a veces decisiones? Por ejemplo cuando te dijeron de Televisa, ya vas a ser independiente. "A sí, más bien yo tomé la decisión de ser independiente, esa es la diferencia y creo que ahí y es la diferencia, no? Que es más bonito cuando tú tomas la decisión, porque finalmente el riesgo recae en ti. Si a mi me hubiera dicho Televisa, pues ya no queremos que trabajes con nosotros como exclusivo, hubiera sido diferente aquí". "Obviamente Televisa me me ofrecía seguir trabajando con ellos con un contrato y yo fui el que tomé la decisión de decir 'saben que prefiero mejor, ya no sigamos trabajando con ustedes', pero ya nada más por proyecto, ya no de fijo para yo tener opción. Hoy en día que hay tanta, tantas oportunidades en plataformas, en televisores, en cine, hay muchísimas oportunidades".