Posteriormente, Uribe contó como en una caseta de Cuernavaca, lo recogió una camioneta con gente armada: “Me dijeron que era un empresario, que irían a recogerme a la caseta de Cuernavaca. Veo que me mandan un chofer armado, yo dije: ‘Qué buena onda que me estén cuidando’”, comentó.

Adrián Uribe confesión narcos: “Ya va a llegar el patrón”

Uribe confesó que había muchas personas que lo estaba viendo, se ahorró sus preguntas y mejor decidió proseguir sin meter “su cuchara”. Hubo una persona que le dijo “ya va a llegar el patrón”, y fue cuando entendió que efectivamente, se trataba de un evento de narcotraficantes.

“Había más gente en la parte de arriba que abajo, eran 30 personas que me estaban viendo, y resulta que era un empresario, pero yo no pregunté qué tipo de producto vendía. De repente me dicen: ‘Ya va a llegar el patrón’ y pues sí, resulta que era uno de los top, y dije: ‘Madre mía, ¿Qué estoy haciendo aquí?’, pero no puedes decir que no”, recordó Adrian Uribe.