Luego de que anunciaron su separación, la pareja tomó rumbos distintos y mientras Adamari López se fue de viaje con Alaïa y buena compañía, Toni Costa apareció con amigos y trabajando pero la gente no dejó de notar que la boricua se ve mejor que nunca ¿será que se está preparando para un nuevo amor?

A raíz del escándalo que ya no fue sorpresa para muchos de que este fin de semana la conductora de ‘Hoy Día’ tuvo que anunciar su separación de Toni Costa, se han desatado un sinfín de especulaciones sobre las razones de la ruptura y mientras ella dijo que se enfocaría en su hija Alaïa, el bailarín español no se resignaba y decía que era ‘temporal’.

Con un vestido transparente similar al de la Miss Universo Andrea Meza, aparece Adamari López siendo preparada por sus estilistas para una sesión de fotos luciendo una cola de caballo larga con maquillaje ligero y en un paradisiaco destino turístico que le sentaba bastante bien a la ex de Toni Costa.

En el video de la conductora de ‘Hoy Día’ confirmando la separación, precisó que estaba enfocada no sólo en su hija Alaïa sino en su salud, dando a entender que ya no se sentía bien junto a Toni Costa, por lo que pudiera ser que su decisión de tener nueva figura le haya ‘pasado factura’ en su relación amorosa.

Una de las especulaciones que se hizo de la separación de Toni Costa y Adamari López, fue que el bailarín ya no vivía con la boricua desde el mes de enero y que estuvieron yendo a terapia para ‘avivar o recuperar’ su relación, sin embargo, no funcionó la estrategia y la boricua siguió yendo sola al psicólogo lo que supuestamente le dio valor para decidir la ruptura.

En otra parte de sus historias, la boricua se puede ver sonriente junto a una de sus amigas, su hija Alaïa y cargando a un bebé…. Naturalmente, Toni Costa no se vio por ningún lado, pues mientras eso sucedía, él aparecía jugando golf en un campo también con amigos; ambos refugiados en sus seres queridos.

Luego de su sesión de fotografías en donde luce perfecta, Adamari López apareció en un viaje muy bella con un jumpsuit negro que estilizaba su figura delgada y dejaba descubierto su pecho, pero no estaba sola, pues apareció con Alaïa, una joven y dos amigos que la tenían muy sonriente y muy contenta.

“Se ve mejor sin Toni”, la gente aplaude que Adamari López se enfoque en su hija Alaïa

En los comentarios de ‘Chamonic’ se puede ver cómo la gente aplaude el que Adamari López esté enfocada en Alaïa y en amigas, por lo que seguramente ya está planeando su siguiente viaje: “Ella muy bien. No que otras van a refugiarse en brazos de otros hombres. No se dan tiempo de sanar y saber que es lo que quieren!”, “Yo mire que Toni también andaba allá”, “Pues a ella se le ve bien es más creo que se le ve mejor sin Toni”.

Pero varias personas aseguraron que el ex de Adamari López también andaba en el viaje: “A esa niña le hace falta su papi, creo que él pasaba mas tiempo con ella”, “Allá anda Toni también”, “Se ve bien feliz”, “Es lo mejor no correr a los brazos de otro hombre como otras”, “Me sentaré y pacientemente esperaré ese segundo libro, haciéndose la víctima y sufrida lo he ver venir”.