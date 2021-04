Como no recordar cuando los padres de la ex quinceañera más famosa de todo México, Rubí, realizaron la invitación a todo mundo para la fiesta de su hija por medio de las redes sociales, convirtiéndose en la gran sensación en ese entonces… pues hoy en día una pareja de hispanos imita esa acción pero ahora en un Baby Shower en donde hasta habrá regalos de las marcas Louis Vuitton y Gucci.

“Me recordó los XV de Rubí, pero si voy”, “A la última fiesta que me habían invitado así fue a la de Rubí”, “De eso se trata similar a Rubí”, “Obvio era la idea un refrito de Rubí”, “yo pensé que rifarían al perrito que trae cargando”, “el perrito también será rifado en vez de la chiva”, “¿quinceañera de Rubí who? ¿y la chiva?”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Hispanos invitan baby shower quinceañera Rubí. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Hispanos invitan baby shower: Reacción de los usuarios

Nuevamente los internautas no dejaron pasar el momento y comenzaron a burlarse de la pareja realizando comentarios sobre que rifen al perro, y sobre la frontera, ya que muchos viven en México; “Ahí les caigo para las carnitas. Buena suerte, prepárense nomas vean lo que le paso a Rubí”.

“Si la supo hacer, su mujer se parece mucho a la Rubí de los 15 años, casi su doble”, “Yo quiero ir, pero no tengo coyote para cruzar la frontera”, “mejor que la quinceañera de Rubí”, “primo no digas donde es, los quince de la Rubí se salió de control”, “yo quiero ir, pero me acuerdo que no tengo visa”, comentaron los seguidores. Archivado como: Hispanos invitan baby shower quinceañera Rubí.