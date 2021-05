“Mis cartas y mis ancestros me están diciendo que esto se veía venir, ella se tardó mucho para decirlo. Yo veo que esta relación se ha estado tambaleando desde 2020, aquí pasó algo que fue la gota que derramó el vaso hace ya unos seis meses atrás”.

“Últimamente, Adamari López está dando mucho de qué hablar después de que cumplió 50 años. ¿Qué fue en realidad lo que pasó, por qué se separaron, qué es lo que hay?”, expresó Vieira Vidente, quien no pudo disimular su sorpresa al comenzar con la lectura de cartas.

Varias personas le preguntaron a Vieira Vidente si una de las razones por las que la actriz y conductora puertorriqueña tomó esta decisión fue por haber bajado de peso, ya que cuando ella tenía sobrepeso, Toni no quería estar con ella o sí fue por una tercera persona.

La psíquica y clarividente aseguró que en ese tiempo comenzaron las discusiones entre Adamari López y Toni Costa, por lo que la boricua dijo que ya no podía más por su salud mental y por el bienestar de su hija: “Ella dijo: ‘ya no puedo más'”.

Cuando nadie lo esperaba, Vieira Vidente compartió que a Toni Costa no le gusta trabajar y él ha sido un mantenido: “Sí, él ha estado en Mira quién baila, ha estado haciendo sus cositas, pero mantener a Adamari, ayudarla, porque Adamari ha vivido de su trabajo, pero ella es la que lleva la batuta y el dinero a casa”.

“Las cartas y mis ancestros me están diciendo, antes que nada yo no veo a una tercera persona en el medio de ninguno de los dos lados, ni de parte de ella ni de parte de él. Lo que aquí estoy viendo, y con el mayor respeto, la separación de Adamari López con Toni Costa tiene que ver por la flojera de ese caballero”.

“‘No puedo con todo esto, es mucho para mí’, muchas discusiones, aquí la mayor causa fue la discusión y la gota que derramó el vaso fue por culpa de dinero, no fue tanto por comunicación o confianza, aquí yo veo que el dinero tuvo qué ver”.

Vieira Vidente aseguró que Toni Costa nunca aportó dinero en su totalidad a la casa que compartía con Adamari López y su hija Alaïa, y que según las cartas, llegó el momento en que la actriz y conductora puertorriqueña dijo que ya no más.

Antes de seguir con la lectura de más cartas, la psíquica y clarividente mandó una advertencia a Adamari López y le dijo que ojalá Toni Costa no le salga como Colate, ex pareja de Paulina Rubio, con quien tiene una disputa legal por su hijo y que tiene fama de “mantenido”.

Pero eso no sería todo de parte de Vieira Vidente, ya que predijo que la actriz y conductora puertorriqueña terminará muy mal este año, con lágrimas en los ojos, por lo que orará por ella: “No solamente en lo profesional, también en lo personal”.

Toni Costa le haría lo menos pensado a Adamari López

Sobre el aspecto personal de la boricua, Vieira Vidente dijo que Toni Costa va a querer chantajearla y quitarle algo: “No veo que va a recaer enferma a finales de este año ni en estos meses. Veo que van a tener muchas conversaciones ellos dos”.

Ya casi para finalizar con su lectura de cartas, la psíquica adelantó que en varias ocasiones se verán juntos a la ex pareja, pero no será por amor, sino que será por la pequeña Alaïa. Y por si fuera poco, en estos seis meses, no habrá reconciliación.