A través de su canal de YouTube, Adamari López aparece dando consejos a sus seguidores, así como hablando de diversos temas de salud, de alimentación, comparte rutinas de ejercicio y por supuesto deja expuesta su vida personal con su pareja Toni Costa y su hija Alaïa, esta vez no fue la excepción ¿pero ya no hay magia entre ellos?

Adamari López y Toni Costa reaparecen por su hija; enfrentan diversos rumores de problemas en su relación y aunque en varias ocasiones la boricua se ha pronunciado y desmiente lo que todos sospechan porque no los han visto juntos, ahora, por fin, tras ‘ignorarla’ en su nombramiento por la revista People como una de las 50 mujeres más bellas, y no acompañarla en su cumpleaños en ‘Hoy Día’, la pareja ‘reaparece’ por Alaïa.

Mientras Toni Costa narraba cómo iba vestida su hija Alaïa, Adamari López se confundía manejando y no encontraba el lugar de acceso a la actividad de la pequeña y no sabía dónde estacionarse: “¿Será que nos paramos por aquí, o por aquí?, ¿Será para allá atrás?”, expresó mientras el bailarín español le decía que no tenía ni idea.

“Pues no se diga más, a continuación van a ver ahí un poquito de lo que Alaïa nos tiene preparados”, aseguró Toni Costa quien en todo momento sostuvo el celular para grabar el recorrido que parecía interminable dentro de la escuela, pues Adamari López se desesperaba diciendo: “¿Dónde me estaciono cario cariño?”.

Adamari López quiere otra hija, pero ¿sola?

Ante los rumores de una supuesta crisis con su pareja Toni Costa, ahora Adamari López habla de tener otro hijo, pero de una manera bastante peculiar e inesperada, a sus 50 años: “Por supuesto que sí (estaría dispuesta a adoptar), Dios sabe el momento en que hace las cosas, no es cuando uno se las pida, no es cuando uno las quiere necesariamente, es cuando son el momento indicado para que pasen…”, comenzó explicando.

“Si un nuevo regalo De Dios viene para mí, es porque Dios así quiere que sea, es porque Dios tiene un propósito como ha tenido cada una de las cosas que me ha enviado los momentos buenos y los momentos difíciles y no tiene que ser necesariamente en tu vientre, yo tuve la dicha de tener a Alaïa en mi vientre, pero esa oportunidad puede llegar de una mamá que no quiera o no pueda darle todo lo que ella desea a un bebé”, dando a entender que ella podría encargarse de la adopción.