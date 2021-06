De algo la gente sí está segura, la conductora se ha mostrado más alegre que en otras ocasiones, así sólo sea para mostrar las ventajas de adquirir un nuevo sistema de agua y enseñarle a su público una manera de mejorar su hogar, por lo que no pasó mucho para que la gente comenzara a hablar sobre su ex pareja.

Sin embargo, a los segundos le llovieron comentarios sobre su ex pareja Toni Costa, de quien se separó hace un par de semanas y la gente no ha dejado de recordarlo, eso sí, ella ignora esos comentarios y se centra en las cosas positivas que sus seguidores le dejan.

No habían pasado más que un par de minutos de que la conductora había subido aquel video a la plataforma, cuando aparecieron los primeros comentarios mencionando al español, he incluso le reclaman por haber dejado al bailarín, asegurando que estaba mejor con él.

Una parte de sus seguidores se muestran sumamente molestos por el hecho de no ver a su pareja favorita unida, hecho que se nota cada vez que sube algo en sus redes sociales. Tanto es la molestia, que incluso han empezado a recordarle a su ex marido Luis Fonsi y por supuesto, los libros que ha escrito donde abre su corazón y llegó a hablar de él.

¿Decepcionados con Adamari López?

Varios de sus seguidores le han hecho saber a la boricua que se sienten decepcionados por la actitud que ha tomado después de dar a conocer su separación, parece que verla manejar la situación de una manera más calmada no ha sido lo correcto.

En este video, se puede leer a una seguidora comentando: “A mi me has decepcionado, nos hiciste creer que tenías un matrimonio feliz y no era así y ahora estás feliz como si no hubieras querido a Toni, me da la impresión de que hiciste una novela con tu vida y nada era verdad”.