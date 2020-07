El regreso más esperado en Un Nuevo Día

Adamari López vuelve triunfante y delgada con blusa transparente al programa matutino

“Está más delgada, que bueno”, expresaron usuarios

Y después de muchos rumores que daban por un hecho su salida del programa, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López regresa triunfante y delgada con blusa transparente a Un Nuevo Día.

Como ella mismo lo anunció a través de la cuenta oficial de Instagram del programa matutino, Adamari López cumplió su palabra y volvió al estudio de Un Nuevo Día con nueva figura luego del reto de ejercicio que realizó durante cuatro semanas junto a su pareja, el coreógrafo español Toni Costa.

En esta publicación, que hasta el momento tiene casi 13 mil likes, se observa a la boricua de lo más feliz y radiante mientras posa para la cámara: “@adamarilopez de vuelta en la casita de @unnuevodia. ¡Nos encanta tenerla aquí siempre con esa energía! #MásCercaDeTi”.

Seguidores del programa reaccionaron de inmediato a la noticia del regreso de Adamari López a Un Nuevo Día, aunque a varios no les pareció la mejor idea: “Cada día tartamudea más, no sabe que decir y tienen que ayudarla los compañeros, deberían de mandarla a que estudie periodismo. Esa risa parece la de un gallo. No sé porque la tiene Telemundo, ¿será que ganan por tenerla como un titere?”, “Ya corranla, lleven gente y caras nuevas, harta de verla. ¿O acaso es verdad lo que dice Rashel? Que la tienen ahí por lástima a la pobre”.

Por otro lado, fueron más las personas a las que les dio gusto el regreso de la actriz y conductora puertorriqueña al programa: “Wow, que alegría siento saber que ya está nuevamente la consentida de todos, la alegría de las mañanas, la sonrisa que nunca debe faltar en el programa”, “Lo más hermoso de Un Nuevo Día”, “Que bueno verte que estás bien y de regreso a Un Nuevo Día, haces mucha falta y haces la diferencia”.

Para una internauta, no pasó desapercibido el hecho de que la boricua luce más delgada: “Está más delgada, que bueno”, mientras que alguien comentó lo siguiente: “Bella, pero seguiré llorando por Sandarti”.

“Que vibra tan bella cuando ella está en el programa. Dios la bendiga”, “Hermosa como siempre”, “Sensacional como siempre”, “Mi favorita paisana”, “Bienvenida hermosa, hacías falta, eres la alegría de este programa”, “Que bueno, ya está en el programa, hacía falta, Rashel no”, se puede leer en más comentarios.

Y cuando daba la impresión que todo serían bienvenidas y felicitaciones para Adamari López, una usuaria compartió una información que, de ser cierta, agravaría la crisis que se vive en Telemundo: “Dicen que van a botar a todos, que van a cambiar el formato… cuando Ceriani dice, agárrate la peluca”.

“Cuanta luz hay en el estudio”, “Divina mi Ada, ya te tenemos de regreso”, “Ya era hora”, “La muñequita de Un Nuevo Día de regreso, que emoción verte, preciosura, encanto de todos”, “Bendecida”, expresaron otros usuarios.