Luego de cuatro semanas haciendo ejercicio, Adamari López presume cambio radical

Usuarios le dicen que sigue igual de rechoncha

“¿Dónde están los cambios?”, expresó una usuaria

Luego de cuatro semanas haciendo ejercicio, en un reto físico en el que también participó su pareja, el coreógrafo español Toni Costa, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López presume cambio radical, pero le dicen que sigue igual de rechoncha.

Durante este tiempo, tanto Adamari López como Toni Costa han compartido a través de sus respectivas redes sociales las rutinas que realizaron bajo la supervisión de un entrenador personal, pero para muchos internautas, esto no se vio reflejado en el estado físico de la bella boricua.

En la cuenta oficial de Instagram de People en Español, algunos internautas se dieron la oportunidad de opinar sobre el ‘cambio radical’ de Adamari López:

“¿Dónde están los cambios? Ustedes siempre mintiendo”, “Yo tampoco veo cambio. Ahorita salen con que tenemos envidia. Porque siempre que alguien comenta la verdad dicen que es envidia”, “Yo la veo igual de rechoncha”, “Se le nota en el cuello. Lo tiene menos grueso”, “Yo veo igual a Adamari”, “No me parece”, “Fue muy mínimo el cambio, pero pues se esforzó”, “Está igual, por Dios”, “Yo no veo la diferencia”.

Por su parte, una persona no quedó muy contenta con esta imagen e hizo una petición muy especial, aunque algo atrevida: “Tiene que enseñar todo el cuerpo, no se le nota nada”, mientras que alguien bromeó al respecto: “Seguro los cambios son con photoshop”.

Y cuando parecía que habría más reconocimiento al esfuerzo que realizó la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, quien está ‘desaparecida’ de Un Nuevo Día, la realidad es que los usuarios siguieron atacándola por su estado físico: “Está igual de chonchis”, “¿Cuáles resultados?”, “Pues no creo… a ella la veo igual de gordita”, “Yo la veo igual de gorda”.

No todo fueron ataques para Adamari López, pues también hubo varios seguidores que halagaron a la boricua y a su pareja, el coreógrafo español Toni Costa: “Preciosos, para mí son la pareja más linda que hay, muchas bendiciones por sus logros y éxitos y por su belleza de bebé y su familia”.

También, algunos internautas decidieron aconsejar a la boricua, quien nació el 18 de mayo de 1971: “Sigue así, Adamari, no le hagas caso a comentarios tóxicos… vas bien, así eres bella y te lo mereces”.

“Pin… gente, si no tienen nada bueno qué decir, quédense con el hocico callado, yo no me expreso de esta manera, pero es lo que merecen por ser tan duras en sus comentarios”, “Muy bien por ti, Ada, te admiro muchísimo porque eres una guerrera, sigue adelante, bendiciones para ti y tu amado esposo y tu bella hija”, “Ayer vi un video tuyo, Ada, eres una campeona, reafirmo mi cariño hacia ti”, se puede leer en más comentarios.