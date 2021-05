La conductora Adamari López celebrará sus 50 años con una sorpresa para sus seguidores

Será un ‘Ada Madrina’ para varias madres latinas

El 2021 ha sido un gran año para Adamari López Adamari López nuevo proyecto. La que sigue cosechando éxitos en su carrera y en su vida personal es la conductora de Hoy Día, Adamari López, quien para celebrar sus 50 años prepara algo muy especial para la comunidad latina, pero ¿qué pasará con el programa matutino? ¿Quedará fuera? Tranquilos, que no se espante nadie, el nuevo proyecto de la también actriz será dentro del matutino de Telemundo, el programa ‘Hoy Día’. Según informó la revista People en español, Adamari López estrenará una serie muy especial dentro del espacio de entretenimiento. Adamari López nuevo proyecto: El 2021 su año En la edición se reconoció el trabajo de la puertorriqueña, quien este año retomó la actuación y dejó un buen sabor de boca al público. Adamari López fue la protagonista de ‘La suerte de Ada’, una miniserie ambientada en el universo de la telenovela de Telemundo La suerte de Loli, que tuvo gran éxito y aceptación entre el público. Y ahora que está a punto de cumplir 50 años de edad, la conductora desea hacer algo muy especial para sus seguidores, para agradecerles el apoyo a su carrera y regresarlos algo del gran cariño que ellos sienten por ella, así que lanzará la serie “Ada Madrina”.

Adamari López nuevo proyecto: ‘Ada Madrina’ Como reveló la revista, con dicha serie la conductora Adamari López celebrará sus 50 años junto a todos aquellos que la han apoyado a lo largo de su exitosa carrera como actriz y conductora. Coincidiendo un aniversario tan especial para la también actriz, Adamari se convertirá en la madrina de 50 madres ejemplares de la comunidad hispana a las que celebrará y destacará su labor por la comunidad. Según informó People en español, la serie será un nuevo segmento dentro del programa Hoy Día, con el cual se busca busca seguir cautivando a la audiencia y ser una opción competitiva frente a su gran rival, Despierta América de la cadena Univision.

La dinámica del nuevo segmento Los interesados en participar en el segmento “Ada Madrina” dentro del programa Hoy Día, pueden escribir al programa para nominar a las madres que ellos creen que merecen reconocimiento. La publicación también dio a conocer que habrá otras sorpresas dentro del matutino. Será el próximo miércoles 5 de mayo cuando dentro del programa matutino se realicé la revelación del sexo del bebé que espera la conductora Stephanie Himonidis, así que se sabrá se la llamada Chiquibaby será madre de un hermosa niña o un hermoso niño.

Pone a trabajar a su marido Siempre se ha dicho que Adamari López es la responsable de mantener su casa, pues su pareja Toni Costa es calificado como ‘mantenido’, según los seguidores de la boricua que no dudan en criticar que al bailarín español nunca se le ve trabajando. Pero al parecer eso quedó atrás, pues en un video de YouTube en el canal de la boricua se puede ver cómo la conductora ‘complace’ a los fanáticos que desde siempre le piden que ponga ‘a trabajar’ a Toni Costa y ‘desquite’ el dinero que supuestamente Adamari López provee para su casa, por lo que lo convirtió en su jardinero.

Adamari López nuevo proyecto: ¿Se cansó y pone a trabajar a Toni? “Cuando estoy en casa no sé por qué no me puedo estar quieta y siempre quiero hacer algo yo o pedirle a Toni que lo haga y hoy se me ocurrió que hay muchos cocos en la palma, que hay que bajarlos, así que lo he mandado a hacer esta actividad…yo estoy segura que le encanta”, comenzó diciendo Adamari López. En el grande jardín de su casa frente a la piscina, donde hay muchas palmas y árboles, la conductora de Hoy Día llegó muy ‘amorosa’ a decirle a Toni Costa que fuera su ‘jardinero’: “Mi amor, cariño, a mi me gustaría ver si me pudieras bajar unos de estos cocos, a sacar agüita y que además no le caigan encima a Alaïa”, le dijo.

¿Toni Costa no estuvo de acuerdo en hacerla de ‘jardinero’? Mientras Adamari López hablaba a su pareja, Toni Costa jugaba con una especie de cortador de ramas listo para hacerla de ‘jardinero’ y cumplir los deseos de la conductora, que le advirtió: “Mi amor cuidado con eso, no te vayas a dar un golpe porque encima te puedo dar ya otro”. Pero la actitud de Toni Costa fue sarcástica al principio a las ordenes de Adamari López: “Ah, yo pensaba que tú ibas a apoyar aquí como buena esposa, para mí es importante, muchos maridos se sienten identificados conmigo y dicen ‘de verdad que siempre la mujer está presente como que lo apoya y es un rollo ¿no?'”, manifestó el español.

Le dio las órdenes a su pareja A las palabras de su pareja Toni Costa, Adamari López le supo revirar su argumento: “Lo que me estás dando es una labia tremenda para que me quede aquí pero yo con mucho cariño te voy a dejar aquí para que solo en tu tranquilidad caigan esos cocos y no golpeen a nadie y además yo me voy a ir a fregar…”, dijo la de Puerto Rico. Adamari López supo ‘huir’ de la escena para no ayudar a Toni Costa en sus labores de ‘jardinero’ y el español se puso a narrar para la cámara lo que iba haciendo: “El coco tiene unas ramas a los que van enganchados, pero ¿qué pasa? que está esto de aquí y dificulta mucho, hace tiempo que no bajo un coco, así que vamos a ver…”.

Toni Costa estuvo en problemas Ya haciéndola de ‘jardinero’, cortando ramas de la palma para bajar los cocos, la pareja de Adamari López batalló para lograr su objetivo: “Se complicó todo, es importante ponerse gafas porque te pueden caer cosas en los ojos, se está complicando porque no sé si estoy cortando la palma completa o la de los cocos”, dijo Toni Costa. ya más desesperado por no poder hacer las cosas bien, Toni Costa pretendió hacer trampa para darle agua de cocos a Adamari López, pues dijo: “Ya sé lo que voy a hacer, tengo por ahí unos cocos cortados, le saco el agua y se la doy, ni se va a dar cuenta… no está cortando la hoja, yo más no puedo hacer… por favor que caiga un coco”, rogó el bailarín.

Toni Costa logró tener éxito en su labor Después de varios intentos, la pareja de Adamari consiguió que cayeran dos cocos de la palma y fue muy cuidadoso en recogerlos: “Yo sé que mucha gente está comentando que es súper peligroso y que esto mata gente y es verdad, nunca hay que quitarle la vista allá arriba y más ahora que han caído dos, eso está débil, ahorita voy a quitar todos los demás”, dijo. Luego de conseguir con éxito su labor como ‘jardinero’, Toni Costa procedió a cortar el coco y a sacarle el agua para ‘satisfacer’ a Adamari López, probando que esa labor valió la pena y hasta se puso a promocionar el cuchillo que utilizó para abrir el coco y lograr su objetivo, sin esperar lo que la boricua diría de él.