Shakira quiso lucirse al estilo ‘colegiala’ de Adamari López, pero le salió muy mal

La gente tachó a la colombiana de no saber vestirse ni peinarse

Aún así, la cantante y la conductora se quitaron años de encima tras casi llegar a los 50 Shakira sorprendió a todos con su atuendo de ‘colegiala’ e imagen similar a Adamari López, pues ambas se quitaron muchos años de encima para lucir como jovencitas, sin embargo, a la cantante le costó mucho convencer a la gente por su estilo y fue criticada de la peor manera. Hace unas semanas, Adamari López, conductora de Hoy Día, sorprendió a propios y extraños con una fotografía en donde lucía más joven que nunca con mini falda y su piel más rejuvenecida y casi por llegar a los 50 años, la gente aseguraba que la actriz podría hacer papeles de adolescente. Shakira quiso ‘copiar’ a Adamari López A través de su cuenta de Instagram, la colombiana publica fotografías de su vida personal y profesional, y hace semanas goza de un look desenfadado incluso recordando su época en los 90 cuando lanzaba el disco ¿Dónde están los ladrones?, tiempo en que se tiñó el cabello de rojo. Ahora, Shakira decidió salir a la calle como ‘colegiala’ sin imaginar que lo que escogió como atuendo le costó las peores críticas de la gente quien dice que a sus más de 40 años no se sabe vestir, sin embargo otros dijeron que parece una adolescente y los años no pasan por ella.

Adamari López rejuvenece en ‘Hoy Día’ Antes de presentarte la imagen por la que Shakira fue criticada, es justo mencionar que Adamari López sabe vestirse y complacer a sus fans, pues a raíz de la nueva etapa del show ‘Hoy Día’, los atuendos que elige ya son del agrado del público y ya no parecen ‘botargas’ como cuando ‘Un Nuevo Día’. De sus más recientes imágenes, se puede ver a Adamari López con un vestido blanco, que bien parece de ‘monja’ o ‘cura’, pero sin duda le estiliza su figura y combina con su color de piel y además le dio un toque de color con sus zapatos rosas, por lo que la conductora logró conquistar.

La imagen de Shakira como ‘colegiala’ A través de la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’, se puede ver ea Shakira en su habitación mandando señales de ‘amor y paz’ con un atuendo muy particular que le provocó muchas críticas y comentarios, pues aunque se ve como ‘colegiala’, la combinación no fue del agrado de todos. En la instantánea, la intérprete de ‘Chantaje’, eligió una blusa con rayas verdes y blancas, una minifalda blanca con olanes que destapaba sus torneadas piernas, además de unos tenis, su cabello suelto pero amarrado con un listón color verde… Se veía más joven pero la gente no la perdonó…

Adamari López ¿más joven que Shakira? Mientras a Shakira le esperaban muchas críticas, Adamari López en la foto más reciente de su programa ‘Hoy Día’, lograba quitarse 20 años y parecer una estudiante adolescente con un vestido color beige con rayas blancas, además de su cabello lacio y suelto que le sentó a la perfección. La gente le comentó: “Bueno ha rebajado pero tampoco la peinen para que parezca niña, no lo es ya es de edad imagino 40, no entiendo porque tratan de a toda costa disminuir la edad”, “super hermosa parece una chica de 20 años”, “Pero y esta niña, dale pa’la escuela mas joven y hermosa”, “Es guapa pero ese peinado que le hacen para que parezca niña no le favorese sus 50 años los disimula pero jamas se vera como cuando tenia 15 años”.

¿Mal gusto el vestirse como ‘colegiala? Shakira recibió críticas duras La gente no tuvo piedad de la colombiana y en la imagen de Suelta la Sopa, se le fueron a la yugular: “Que no se vista como una adolescente, que se vista acode a su edad”, “Digan lo que quieran pero Shakira no se sabe vestir ni peinar”, “Se ve ridícula. Esa es ropa para adolescentes no para cuarentonas con hijos”. Pero los ataques no paraban: “Como siempre mal arreglada y el pelo un desastre”, “Ridícula para su edad”, “Tanto dinero que tiene y tanta ropa hermosa que hay y ella siempre con esos trapos”, “Se viste como adolescente no de acorde a su edad”, “mal arreglada? parece porrista”, “Muy infantil”, “¿De qué va disfrazada?”.

Adamari López tiene encantados a todos con su juventud Adamari López ya no es una ‘colegiala’ y casi cumplirá 50 años y sigue un régimen de alimentación y de ejercicio que busca resaltar la belleza que tiene y de paso luce más joven que nunca: “Dios la bendiga esta mujer está hermosisima que cambio tan radical el vestuario increíble”, “Se ve espectacular”. “Toda una triunfadora”, “Dios te bendiga Adita hermosa, bien orgullosa de ti. Eres un ejemplo a seguir. Sigue tus metas, se puede. Bendiciones”, “Hermosa, cada vez más joven”, “Siempre bella siempre espectacular”, “Eres bella. Esa ropa está muy bonita”, “Parece que se rejuvenecio con esos kilos que se quitó. Te ves muy bien”.

Shakira también fue apoyada por su atuendo Pero también hubo quienes aseguraron que Shakira no necesita llamar la atención de mala forma: “Shakira se ve súper bien y la edad es un número, muchas de su edad no se ven así de bien, ella es hermosa e inteligente y una de mis favoritas”, “Divina ….. parece una jovencita de 20 años”, “Super la edad no tiene nada que ver, mientras se vea bien dejen la envidia”. Y la gente la defendía a capa y espada: “Me doy cuenta que a la gente si le gusta criticar, les aseguro que si se hubiera vestido como una señora así mismo estarían diciendo, que horrible, se ve más vieja, la va dejar el marido etc, aprendamos que no es nuestra vida, ni nuestro cuerpo cada quien se viste como quiera, y aprendamos que entre mujeres no debemos acribillarnos .. Ella se ve cada día más joven muy bonita”.

Adamari López causa sensación y parece ‘colegiala’ La juventud de Adamari López es algo que tiene azorados a sus seguidores, pues mediante ‘Hoy Día’, se puede ver cómo el estilista que viste a la conductora, ahora sí le atina a atuendos que la hacen lucir más esbelta, mejor maquillada, peinada y con una actitud más jovial. En la fotografía de arriba, los ojos de la boricua se acentúan con el color de vestido azul rey y tonos blancos que portó con mangas holgadas, un corte que le acinturaba su cadera y unos zapatos del mismo tono que provocaban que la también actriz se quitara muchos años de encima. Archivado como: Shakira Adamari López colegiala

¿Tanto dinero y Shakira tiene mal gusto para la ropa? La colombiana atraviesa por una dura situación financiera tras darse a conocer que debe 14.5 millones de euros a Hacienda, por lo que podría ir a juicio en el verano, sin embargo, la cantante posee una gran fortuna para subsanar esa deuda, pero ¿no tiene buen gusto para vestirse? Al menos así lo especula la gente quien asegura que Shakira gusta de looks muy de ‘colegiala’ y hasta de facha y no es común verla vestida elegante o con imagen más sofisticada, por lo que la gente le dice que a sus 44 años debería pensar más en portar atuendos más acorde a su etapa de vida. Archivado como: Shakira Adamari López colegiala