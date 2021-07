Adamari López suelta en llanto por algo que logró su hija

Alaïa ¿no se ve feliz con su mamá y prefiere a Toni Costa?

Los comentarios de las personas aseguran que la pequeña se volvió ‘tímida’ con la separación de sus famosos papás Adamari López grabó un video junto a su hija Alaïa y no pudo aguantar el llanto… ¿será que le calaron los comentarios de la gente sobre que la pequeña se ve más feliz con su ex Toni Costa? Y es que la separación no ha hecho mucho bien a la niña quien tiene que dividir su tiempo para ser consentida por ambos. Desde que se separó de Toni Costa, la conductora de ‘Hoy Día’ está en el ojo del huracán por su cuerpo y por la decisión de dejar su relación de 10 años en ‘stand by’, sin embargo, ahora las aseveraciones de la gente es que su hija Alaïa no está siendo muy feliz cuando está conviviendo solo con su mamá. Alaïa ¿incómoda cuando está con Adamari López? Ahora, en un video, se puede ver cómo Adamari López quien curiosamente vistió a su hija con el mismo vestido que lleva ella, envió un mensaje sobre un logro de Alaïa y terminó derramando lágrimas ante la sorpresa de la niña quien se veía más seria de lo normal. “Aquí estoy con Alaïa y sin duda alguna, los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros logros también, les vamos a mostrar un videito de Alaïa y sus logros, que a mi me llenan de muchísima emoción y alegría porque la veo enfocada en las cosas que a ella le gusta hacer… Alaïa ayer tuvo su clase de karate, habíamos estado de vacaciones y no había podido ir y le dieron… ella estaba con cinturón blanco, estaba empezando en el tae kwan do, y le dieron esta cintilla que es donde está acumulando…”, comenzó a decir la boricua.

La boricua no aguantó y derramó palabras por su hija Alaïa Adamari López dijo que a su hija Alaïa le habían otorgado otro color de cinta en su clase de karate por lo que estaba muy complacida del avance de la pequeña y no aguantó las lágrimas: “Fuimos a la clase de Alaïa, hizo su clase y cuando terminó la llaman para el frente, me pongo a grabar, lo veo y me dan ganas de llorar…”, expresó conmovida la conductora. “Tú me haces llorar… La veo y me da tanta emoción, tenían un cinturón amarillo para cambiarle y no nos esperaba que eso pasara, y de repente me puse a grabar porque la llamaron y ¿qué te dieron? Un cinto amarillo, la pasaron de un color a otro y fue super bonito y super emocionante”, dijo Adamari López.

¿Toni Costa fue quien le inculcó el amor a su hija Alaïa por los deportes? Adamari López dijo que se sentía muy contenta por los logros de su peque Alaïa: “Me da muchísima alegría verla teniendo logros en pequeñas cosas, cualquier pequeño paso para mi es un gran avance y verla disciplinada y ver cómo hace muchas de las actividades que a ella le gustan me llenan de orgullo y vamos por más”. Mientras su famosa mamá hablaba, Alaïa estaba muy entretenida estirando el cinturón amarillo de karate que le dieron y Adamari López hizo ¿alusión a Toni? Pues comentó que ese logro también era de los padres que tenían el compromiso con sus hijos y que los tenían que motivar para seguir adelante.

La gente aseguró que Alaïa ‘perdió la chispa’ y se ve más feliz con su papá que con Adamari López El video posteado en la cuenta de fans de Instagram ‘Adamary López Torres’, provocó diversas reacciones y los comentarios de la gente aseguran que Alaïa se ve más feliz con Toni Costa y que desde la separación se ve ‘retraída’: “La niña extraña a su papá”, “Faltó Toni pero está en España de seguro allí hubiera estado si se encontrara en EEUU”, “Ella se ve feliz, cuando está con su papito”. “Yo no sé si tu esposo te hizo un daño muy fuerte, pero si hay algo cierto para Alaia, sí será fuerte crecer sin su padre todos los días, aunque no lo creas es real y verdadero, permita Él Señor que puedas perdonar y volver al vínculo sagrado de la familia, no es fácil perdonar pero es tan agradable la recompensa”, “La niña se le nota tristeza en la carita”, “Alaia estaría feliz con su pápito a su lado”, “Felicidades, pero no veo a la niña con las felicidad de antes por un monto distraída y muy seria nunca la he visto asi se ve que esta extrañando a su papi”, “últimamente veo a la niña introvertida como que no quisiera salir en los videos!”, expresaron otro.

No es la primera vez que notan que la hija de Adamari López está triste Toni Costa tiene esperanzas de volver con Adamari López y reconciliar su relación, pero mientras tanto disfruta sus momentos con su hija Alaïa, sin embargo, ahora un inesperado regalo desató comentarios de lo maravilloso padre que es ¿será que la gente piensa que él educa mejor a la niña que su famosa mamá? Alaïa, fue la más afectada cuando se anunció la separación de Toni Costa y Adamari López, y aunque la expareja ha compartido momentos juntos para ‘compensar’ que ya no pasan todo el tiempo juntos como antes, es cierto que los niños son los que se llevan la peor parte de una separación de sus padres.

Toni Costa ¿mejor padre? En un video compartido por el Instagram de ‘Univisión Famosos’, se puede ver cómo Toni Costa procura que su hija Alaïa se encuentre siempre muy bien y agradecida con lo que tiene, además de que se preocupa por ella llevándola a la escuela, de viaje y a diversas actividades físicas mientras Adamari López trabaja. Ahora, está claro que el español quiso preocuparse por la salud de la pequeña dándole un regalo muy útil para que no tenga problemas de la vista, sin embargo, los comentarios al respecto fueron en el sentido de que podría Toni Costa ser mejor padre que Adamari López con Alaïa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ CONTANDO EL LOGRO DE ALAÏA

Alaïa había recibido un regalo de su papá Según el video, Toni Costa se encuentra preocupado porque su hija Alaïa pasa mucho tiempo frente a una pantalla, ya sea la tablet, el celular o televisión por lo que decidió comprarle unos lentes a la pequeña, sin embargo, quiso aclarar que no son de aumento, sino de descanso: “Quiero que vean algo, antes que nada, no tienen aumento, son lentes normales y corrientes de cristal simple sin aumento pero miren esto que espectáculo, a ver Alaïa, hola…”, dice Toni Costa para enfocar a la pequeña con unos grandes lentes en el asiento trasero mientras sonríe saludando.

Adamari López es criticada y ¿llora por no ser buena mamá? “Ajá, y tu los llevas y tal pero eso no tiene ningún tipo de aumento ni nada… ajá y por qué las llevas? Porque te gustan? Ah es que también cuando lleva las gafas no habla”, asegura el español muy emocionado por compartir con sus seguidores las gafas que le regaló a su hija Alaïa. “Yo veo mucho el iPad, el teléfono, la computadora, la tele, entonces, estas gafas tienen luz azul”, contó Alaïa quien disfruta de que su papá la grabe para contarle a toda la gente las ‘ocurrencias’ de Toni Costa quien se nota, ama con todo su corazón a su pequeña hija y goza llevarla a la escuela mientras Adamari López trabaja.

Toni Costa tiene muy consentida a su hija Alaïa Los comentarios para este noble gesto del padre de Aaïa fue aplaudido por todos los seguidores quienes hasta lo consideran mejor papá que Adamari López: “Ese hombre ama a su hija ..”, “Que hermoso y que refrescante ver ese padre con tanta admiración y amor a su pequeña, bendiciones”, “Que lindo habla esa preciosa”. “Me fascinan”, “Qué Preciosa E Inteligente!”, “Me encantan padre e hija”, “Bellos”, “Que bella tu princesa Toni y que bella relación tienes con ella, Dios los Bendiga siempre”, “Bellos Dios me los cuide”, “Cuando tiene los lentes puestos no habla, jajaja tan bellos los dos”, comentaron más personas.