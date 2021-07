En su momento, la madre de la pequeña hispana, dijo lamentar no haberla cuidado lo suficiente. En una entrevista con ABC News publicada el lunes, Noema Alavez Pérez, expresó que lamentaba no haberla cuidado y lograr evitar que alguien la raptara.

Esta información aparece en el canal de youtube de Marcy Spiritual guide, en el que la mujer recrimina además, algunas acciones de la policía, de quien dice, no han hecho lo suficiente, por lo que lanza un llamado a la sociedad para que actúen.

Vidente dice dónde está el cuerpo de la niña Dulce María, desaparecida desde el año 2019 y pide que la vayan a buscar, pero, da algunas importantes indicaciones para llevarla a cabo el rastreo, de lo contrario, dice, no podrán hallarla.

Sin embargo, el video trae un reto ara la gente de la sociedad, ya que les pide sumarse las extenuantes labores de buscarla y hallarla, ya que el caso conmocionó a toda la comunidad latina,¿ y hasta la fecha no se había dado una información similar.

Este video se publicó hace un año, pero debido a situaciones eternas, ha resurgido y es que la autora del mismo ha dicho que fueron los policías que no hicieron una búsqueda oficial y solamente se limitaron a hacer un chequeo de la zona.

Pero antes de decir dónde se encuentra, la vidente señala una inacción de la autoridades, critica que solo 3 policías fueron a “chequear” y no a hacer un rastreo de la zona, por lo que pide a la gente que se sumen para localizarla lo antes posible. Para ver el video haz click aquí .

En tono molesto dijo que ya le había pasado una vez en la desaparición de una niña de dos años, por lo que ahora no quiere que le suceda lo mismo y exhortó a la gente a que la busquen, pero de una manera organizada. Archivado como: Niña Dulce María

Alguien más la desmintió: “Quiero que todos lean este mensaje. Esta mujer es un fraude. La policía y los voluntarios siguieron su ejemplo y no había rastro de esta pequeña niña. la gente recaudó dinero para sacarla y mostrarles dónde está esta niña y ella se negó a hacerlo. No te olvides del dulce. comparte su imagen y mantenla viva”. Archivado como: Niña Dulce María

Algunas personas más comentaron: “Yo solo creo en nuestro señor Jesús no en viejas brujas, Diosito es el único maravilloso no hay otro”, “pero si está enterrada atrás de la escuela, que chequeen las cámaras, siempre las escuelas tienen cámaras por todos los lados, aunque sea de lejos lo van a ver a él o el vehículo”. Archivado como: Niña Dulce María

Niña Dulce María: COMUNICACIÓN

Otra persona comentó: “Debería de comunicarse con una persona y hacerle video llamada para que los ubique en donde está enterrada la niña, talvez así pueden dar rápido con la niña, yo soy de New Jersey y desde que salió en las noticias me ha tenido angustiada porque tengo hijos y no quiero que a mis hijos y a ningún otr@ niñ@ les pase lo mismo, porque toda madre sufrimos cuando les pasa algo malo a nuestros hijos…”.

Algunos más dijeron: “Hola! Hoy la buscaron pero no encontraron nada, la verdad por lo que vi la gente estaba muy tensa pero con muchas ganas de buscar ala niña. Hizo falta organización. Dijeron que quieren cooperar dinero para traerte a bridgeton y tu dirijas la búsqueda”.