Fue hace unos meses atrás cuando Adamari López mediante sus redes sociales anunció de manera oficial que ella y su ya ex pareja Toni Costa habían finalizado su relación de casi diez años, afirmando que el único propósito que tendrían de ahora en adelante era el cuidado de su hija de seis años Alaïa Costa López, quien es para ellos “la luz de su vida”.

Adamari López lanza indirecta. Luego de que salieran a la luz los fuertes rumores sobre la posible relación entre el español Toni Costa y la modelo mexicana Evelyn Beltrán, la boricua más querida por el público hispano Adamari López dejó un mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que ella no tiene nada y a nadie a fuerzas en su vida, ¿acaso estará ardida?

Primero, Adamari López comenzó el fin de semana bastante optimista deseándoles un gran día a sus seguidores que están al pendiente de lo que comparte la ex de Toni Costa: “Feliz sábado mi gente linda! Noviembre es un mes especial para mí, muchas cosas lindas, importantes y gratificantes sucedieron en este mes a través de los años”, comenzó escribiendo.

Muchos pudieran asegurar que se trata de una indirecta para el bailarín español, luego que se supiera de un supuesto nuevo romance. Pero hasta el momento no ha salido a aclarar esta situación la boricua, sin embargo el mensaje que dejó en redes levanta sospechas sobre su posición: “Escuchen atentos, cuando alguien quiera irse de sus vidas ¡déjenlo ir!”. PARA VER EL VIDEO DE CLICK AQUÍ .

Usuarios apoyan a Adamari López cuando lanza la indirecta a Toni Costa

De inmediato los internautas comenzaron a relacionar sus palabras con la ruptura que tuvo con su expareja: “Tan linda, pero eso que hace pareciera para Toni no me parece….. si no lo extraña según ella, para que insinúa que sí”, “qué bueno, hubieras pensado lo mismo cuando Fonsi quiso irse de la tuya”, dijeron los fans.

“Bueno ya él se fue, ese Toni está muy joven… y ahora es que le queda por conocer que sean felices cada quien por su lado y punto”, “esta se puso a votar el marido y ahora anda con un dolor, eso es puya y puya por las redes”, “ahora le duele, si ella lo botó al galán, él está joven y puede encontrar muchas mujeres”, fueron algunos comentarios.