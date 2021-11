¿Se le vio el nerviosismo a Marco Antonio Regil por la pregunta sobre su exnovia?

Al término de su conferencia, Marco Antonio Regil con el humor que lo caracteriza y su simpática sonrisa, pero visiblemente desaliñado, respondió a las preguntas de la prensa de si está enamorado en estos momentos: “Siempre me andan… Por qué siempre me quieren casar, déjenme, no ahorita, todo bien…”, comenzó bromeando a los reporteros.

Y cuando le preguntaron si estaba listo para ‘volver’ con Adamari López ahora que ya está separada, el mexicano soltó la carcajada y dijo: “Eso se llama el recalentado… No… ¿qué tiene que ver? Jajaja ahorita caigo en la trampa y mañana sale ‘Marco quiere regresar con Adamari, le mando abrazos con cariño, no, hay otros proyectos por ahí, hay otros proyectos de bienestar…”, dijo riéndose.