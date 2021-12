Y aunque a la mayoría de sus seguidores les dio mucho gusto, otros se le fueron con todo por otras fotos que subió: “Pobres animales. Maltrato animal”, “Y pensar que yo te admiraba tanto, me decepcionas Adamari”, “Con razón te dejó Luis Fonsi”, “Eso no da la felicidad”, “Propongo a todos los paraguayos que dejemos de seguir a esta bocachanclas”. Archivado como: Adamari López indirecta

¿Qué hizo que provocó el enojo de los paraguayos?

Si algo llamó la atención en esta serie de imágenes, además de la foto en la que se deja ver con un hombre desde la playa, es que Adamari López recibió insultos de personas que se decían ser originarias de Paraguay, ¿pero qué fue lo que pasó? Según internautas, la boricua hizo un comentario sobre Nadia Ferreira, representante de ese país, que luego borró donde decía que no había ganado porque no lucía natural.

No pasó mucho tiempo para que la simpática chaparrita aclarara las cosas: “Yo no le he hecho en ningún momento ningún mal comentario, ni a ella ni a ninguna de las concursantes. Me sorprende mucho la persona que empezó este comentario, vi también que dijo como que había hablado de más, a lo mejor el acaloramiento del momento le hizo decir cosas que no habían pasado”. Archivado como: Adamari López indirecta