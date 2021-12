Y es que luego de que le hicieran pasar un mal rato a la ex de Toni Costa preguntándole su postura porque el papá de Alaïa ya tiene novia, cuestionamiento que le causó mucha incomodidad, ahora exponen su cuerpo por detrás, gracias al vestido polémico con abertura hasta su trasero que usó para la final de Miss Universo.

“Es lógico, la piel queda floja y se ve como una especie de pliegos, como un acordeón…”, asegura Javier Ceriani sobre cómo se veía la boricua en el atuendo, pero lo que no esperaban, es que la gente en la sección de comentarios, se pondrían a favor de Adamari López y les exigirían respeto para ella.

Y más personas siguieron defendiendo a Adamari López: “Toni aún no ha afirmado públicamente su relación con nadie así que estuvo de más esa pregunta hacia Adamari. De todas maneras es una pregunta inoportuna. De verdad que se pasan “, “Ustedes de verdad que son gente destructiva”, “Que patéticos son esa cara es normal que uno la pone cuando hacen preguntas pend… que asco de periodistas son ustedes hablar o asimilar cosas que no son”, comentaron.

Ante los señalamientos del cuerpo de Adamari López por parte de ‘Chisme en Vivo’, la gente no perdonó la crítica y las burlas a la boricua, por lo que la gente estalló en comentarios defendiéndola: “Y después hablan de respeto entre mujeres, que pena que pasen estas cosas se sabe que es un programa de chisme pero deben respetar”, “Ustedes son detestables”, “Pero yo me pregunto ¿que Ada le ha hecho a Elisa y al muñequito de cuerda para que se enseñen tanto contra ella?”.

Mientras hace unos días, salió la imagen de Toni Costa con su novia Evelyn Beltrán, a quien aparentemente conoció en una clase de zumba, cenando y tomados de la mano, evidencia presentada por ‘Chisme en Vivo’, ahora este mismo medio de comunicación trae la primera reacción de Adamari López a la nueva relación de su ex. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CÓMO LUCE ADAMARI CON SU VESTIDO POR DETRÁS.

Las esperanzas de una reconciliación entre Adamari López y su ex Toni Costa se disiparon una vez que la nueva novia del bailarín ‘hizo acto de presencia’ en las redes sociales y aunque no se ha confirmado por ninguno de los dos la relación, ya se filtró una foto de ambos en una cena muy acaramelados.

Sin embargo, no todo fue ‘amable’ para la boricua pues fue duramente criticada por supuestamente ‘hacerle el feo’ a la concursante de Paraguay que quedó en segundo lugar, mientras se coronaba Miss India como Miss Universo, además de que vivió el momento que nadie esperaba: un reportero la cuestionó sobre la nueva novia de Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

El pasado fin de semana, Adamari López fue juez de Miss Universo y regia e imponente no se dejó amedrentar por la belleza de las concursantes y vistió un atuendo pegado de noche con pedrería y transparencias para demostrar que su cuerpo está en su mejor punto a sus 50 años de edad y cada vez más delgada y tonificada.

Ahora, en plena ceremonia de Miss Universo, un reportero de Chisme en Vivo, la cuestionó primero sobre su participación en el certamen y ella muy amable accedió a platicar, pero jamás esperó que el hombre sin más ni más le tiraría la pedrada con la pregunta incómoda sobre su opinión de que Toni Costa ya tiene novia o al menos lo aparenta porque no hay nada confirmado oficialmente por el bailarín.

¿Coincidencia o se dio cuenta antes? Al mismo tiempo que Toni Costa aparecía en una foto filtrada junto a su supuesta novia, conocida como Evelyn Beltrán ‘La Bichota’, Adamari López subía videos ‘de indirectas’ para su ex, al menos así lo aparentaba la situación, pues en uno aseguraba que ‘se le había caído del pedestal’.

“Adamari, ¿qué significó para ti estar como jurado en Miss Universo?”, fue la pregunta que le hace el reportero a la boricua quien bajando del escenario contesta: “Súper emocionante, me gustó mucho, fue una experiencia muy linda y me encantó conocer a las chicas”, comentó muy animada, pero la cara le cambió con la siguiente pregunta incómoda.

¿Dolida por la nueva novia de Toni Costa?

La gente comentó en el video de Chisme en Vivo de la entrevista a Adamari López sobre la novia de Toni Costa: “Pero yo me pregunto que Ada le ha hecho a Elisa y al muñequito de cuerda para que se enseñen tanto contra ella?”, “Y que mas querian que dijera? No vi mal su actitud”, “Contestó perfecto!!!! Ninguna mirada matadora!!! Recién me estoy dando cuenta, que ustedes son exagerados y les gusta ver la 5ta pata al gato”.

Mucha gente se escandalizó por lo sucedido y defendió a la boricua: “Jajaja de verdad que ella se cree intocable es mi paisana pero ya no la soporto como que se infló y se le subieron los humos”, “Realmente la Lopez es muy mala…creo que Eliza y Ceriani solo la están desenmascarando…muy poco profesional la Lopez…en el concurso de Miss universo se le cayó públicamente la careta”, “Creo que Eliza es más chica que Adamari,y la doña se ve el triple de vieja y jodida, solo así puedo entender la rabia que le tienen las dos a Adamari”.