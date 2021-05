“Feliz y agradecida de que People nuevamente me de la oportunidad de estar en la revista, de estar en la portada, de tener esa cercanía con la gente a través de la revista, yo estoy muy feliz y siempre estaré agradecida por cada oportunidad que me dan de conocer un poquito más de mi historia y de mostrarles lo que está pasando en mi vida”, comenzó diciendo la boricua.

¿Pero cómo trataron a Adamari López sus compañeros de ‘La Suerte de Ada’ con quienes compartió el set de telenovela? Ella misma lo comentó: “Fueron muy lindos los compañeros con los que me tocó trabajar y me revivió esa emoción como de ‘¿volveré a trabajar pronto en un proyecto dramático’?”, dijo en términos de trabajo, pero también habló de su vida personal.

Luego de que Toni Costa no reaccionara a la imagen de portada de la revista People en Español, cuando habitualmente siempre tiene algunas comentario o apoyo a su pareja, Adamari López fue clara en desmentir que existan problemas en su relación, por lo que deja en claro que no existe la separación especulada:

La comunicación es una parte importante para la conductora de Hoy Día por lo que recomienda que siempre se deba ‘escuchar’ en todo momento: “La palabra clave es escuchar, cuando uno entrevista a alguien no es solamente hacer preguntas como el papagayo sino escuchar lo que la persona te responde para que a lo mejor te de una pregunta que no tenías pensada”, manifestó.

¿Disfruta más su faceta de presentadora de televisión que de actriz?

Adamari López ya está más ‘enfocada’ en su trabajo como presentadora y no como actriz: “Ya voy a cumplir casi 10 años en esa etapa de presentadora y ha sido algo muy bonito, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, he pasado por muchas cosas desde que entré como conductora y en cada una me he podido desarrollar”, expresó.

¿Será que ya no volverá nunca a las telenovelas como tal?: “Creo que mi trabajo es algo que siempre he disfrutado, pienso que he sido muy afortunada porque en mi vida he trabajado en lo que a mi me gusta, en lo que me da emoción, en lo que me da motivación de levantarme todos los días”, finalizó, echando por la borda los rumores de supuesta separación con Toni Costa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ