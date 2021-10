“Este es el cambio más rápido que he visto…! Está hermosa, pero que diga la verdad, aunque sea el balón gástrico se puso”, “Gracias a que se puso el balón gástrico está así, ni qué disciplina ni qué nada, por eso adelgazó”, “Claro, pagando la cirugía, ¿quién no?”.

Además de los cientos de halagos que recibió en la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo , donde se retomó esta infartante imagen de Adamari López, las críticas no pudieron faltar, ya que muchos no creen que esta transformación física sea ‘natural’.

En esta ocasión, la ex de Toni Costa, de quien se separó de manera oficial en los últimos días de mayo pasado, apareció en la portada de la revista Buena vida, pero fue en redes sociales donde los usuarios no se quedaron callados, aunque algunas personas la criticaron con todo.

“Que mé dé el número del cirujano”, “Gracias, bisturí”, “Creo que debería de darle vergüenza al saber que se hizo la manga gástrica”, “Con operación, ¿quién no?, pero bueno, qué disfrute”, “Mucho photoshop”, “¿A quién engañan?”, se puede leer en esta publicación.

En varias ocasiones, diferentes personas se preguntaban por qué razón Adamari López, siendo la mujer exitosa que es, no invertía dinero en ella misma, tanto en outfits como en una intervención quirúrgica que le ayudar a reducir su peso. Parece que todo ha cambiado hoy en día.

Pero ahora, que la boricua causa revuelo con su cuerpo en jumpsuit rojo pegadito, varias personas le hicieron la observación al intérprete del tema Despacito de lo que se perdió con el cambio radical que ha tenido en los últimos meses su ex pareja.

“No fue ejercicio fue que se realizó una cirugía llamada manga gástrica, con la cual le redujeron la capacidad del estómago en un 80 por ciento, no engañen la gente”, “Así como se muestra que logró rebajar, que le diga al público la verdad de cómo lo logro… basta de publicar engaños!”, comentaron más usuarios.

Una persona no se anduvo con rodeos y se le fue con todo a Adamari López: “Por eso perdió al esposo, qué manera de hacer dinero, ¿y ahora? Tu familia se fue a la mier…”, mientras que alguien más dijo: “Ella luce muy bien y lo aplaudimos,. pero no engañen al público, hablen con la realidad”.

Pero también hay quienes no creen que Adamari López se haya sometido a una intervención para lucir de la manera espectacular que luce actualmente y así se lo hicieron saber: “La más hermosa”, “Se ve espectacular”, “Ella está hermosa, igual que cuando hacía novelas”.

¿Está mejor sin Toni Costa? Adamari López responde contundentemente cuando la cuestionan respecto a la relación actual entre ella y su expareja, el bailarín español Toni Costa, y no deja paso para una futura reconciliación. ¿Está mucho mejor desde que terminó su relación con él?

Y es que todo parece indicar que esta relación ya podrá continuar, ya que recientemente en un encuentro que tuvo con los reporteros del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Adamari López parece haber dado por finalizado por completo su relación con Toni Costa.

Durante este encuentro, Adamari López afirmó que los dos ya estaban mucho mejor y que realmente lo único que esperan es continuar con sus vidas y “observar hacía adelante” y no tanto una reconciliación: “Creo que estamos bien, estamos enfocados en seguir hacía adelante con el bienestar de nuestra hija y estar física y mentalmente bien”.

Aclara los rumores

Por su parte, Toni Costa sigue manteniéndose al margen de los rumores en los que ha estado envuelto últimamente, en los que se le acusa de haberle sido infiel a Adamari López, y no con una mujer sino más bien con un hombre, provocando que muchos comenzaran a especular sobre su orientación sexual, misma que ha sido ya aclarada.

A través de redes sociales, aseguró que no era bisexual y que mucho menos le había sido infiel a Adamari López: “¿Por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigan creyendo en esa ola de mentiras (…) Mi mente y mi corazón están tranquilos, ya se cansarán cuando vean que sus mentiras no tienen ningún fundamento”, comentó Toni Costa.