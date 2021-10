Y tal como lo mencionó con anterioridad, a través de su página oficial, el programa Chisme No Like mostró parte de una conversación que tuvo Orlando Segura con una de las víctimas, en donde se podía ver claramente como el conductor le mandaba mensajes bastante subidos de tono, junto con varias imágenes de él posando en ropa interior.

“Estas situaciones jamás se olvidan, voy a tomar acciones legales, esto fue en la ciudad de Miami entonces ya tengo a mi equipo de trabajo para proceder legalmente (…) Tal vez ustedes se preguntarán porque no lo hice antes, pues como mujer te puedo decir que no lo hice antes fue por miedo y vergüenza”.

Después de esta conversación, el programa Chisme No Like presentó una entrevista con una de las presuntas víctimas de Orlando Segura, quien afirmó que interpondrá una demanda contra el presentador por abuso sexual sucedido hace ya varios meses, en donde la chica, cuya identidad se desconoce, afirmó estar cansada de callar tanto tiempo:

¿Hay más mujeres involucradas?

La chica en cuestión asegura que puede haber más víctimas del presentador venezolano y espera que con su testimonio ella puede hacer que estas mujeres se animen a denunciarlo y ponerle fin a esta ola de presuntos acosos y abusos:

“Al ver esta situación, sé que no estoy sola en esto, sé que hay más mujeres y víctimas del señor Orlando Segura, y lo digo tal cual su nombre completo, hay más mujeres, las invito que digan también MeToo, no tienen que dar la cara, simplemente tienen que decir ya basta y no caer en las redes de este señor”, contó a través del programa Chisme No Like.