Al inicio de su grabación la mamá de Alaïa compartió con sus seguidores sobre la decisión que tomó respecto a su salud, "Decidí recostarme un rato porque no me sentía bien, decidí ponerme la vacuna de la culebrilla o shingles por precaución porque dicen que después de los 50 años es recomendable ponerse esa vacuna, también tiene los mismos activos de la varicela".

Dentro de la descripción del video que compartió en su cuenta de Facebook, la boricua señaló que decidió colocarse la vacuna en contra de la culebrilla, “Saludos desde el sofá de mi casa. Les cuento que decidí ponerme la vacuna para prevenir la culebrilla o shingles, dicen que es recomendable aplicarla después de los 50 años pero me han dado muchos síntomas y me quise recostar y conversar con ustedes”.

La mamá de Alaïa confiesa haberse puesto la vacuna contra la culebrilla

“Dicen que la culebrilla es muy, muy dolorosa, que es muy malo, es como si te quemara o te ardiera y se forma en diferentes partes del cuerpo y bueno yo tratando de evitar que me dé ningún virus ni ninguna enfermedad pues decidí ponerme esta vacuna”, compartió Adamari López durante su video posteado en Facebook.

"Aunque decían que tenía efectos secundarios no pensé que me fuera dar alguno… Pero tengo escalofríos, tengo dolor en el cuerpo, tengo como fiebrecita, o por lo menos me siento como caliente, y decidí venir a recostarme un ratito… Es como un malestar como si le fuera a dar a uno catarro por el cuerpo cortado" añadió la ex de Toni Costa.