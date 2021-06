En redes sociales la conductora muestra como consiente a sus empleadas

Adamari López se las lleva a comer y las agasaja con sus platillos favoritos

La boricua estuvo acompañada por toda su familia

Adamari López comida. La que sigue disfrutando sus fines de semana es la conductora de Hoy Día, quien aprovechó para consentir a las que dijo, son “las personas que me consienten a mi”… sus empleadas de la casa. Será a caso que la conductora las hace trabajar de más y por eso les invitó la comida?

Pues según dijo en el video, el cual fue publicado por el Instagram de Chisme en Vivo, Adamari López llevó a dos de las personas que trabajan con ella a comer, y al igual que se familia, disfrutaron de sus platillos favorito, tal y como lo narró la también actriz en el video.

Adamari López comida: Se las lleva a comer

Con su característico estilo, Adamari López compartió con sus seguidores como consiente a dos de las personas que hacen posible que ella pueda salir de casa sin necesidad de preocuparse por los quehaceres del hogar: “Hola, hola, mi gente linda, es sabadito de consentir a las personas que me consienten a mi, y aquí está Lili y Génesis…”.

López aceptó sus defectos y la ayuda que reciba de ellos: “Que son las dos personas que más me consienten, que me cuidan, que hacen todo en la casa para que yo pueda estar muy contenta, y que me cocinan por lo generar, porque yo no soy buena cocinera”, dijo en el video.