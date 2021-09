Adamari López confiesa que aún ama a Toni Costa

“Alaïa tiene su papá y su papá está muy presente”

Con el buen humor que la caracteriza, y luciendo su cada vez más espectacular figura, Adamari López aseguró que su pequeña tiene su papá y “su papá está muy presente en todas las cosas que ella hace”, a pesar de que ya no están juntos desde hace varios meses.

“Que nosotros no estemos juntos en este momento como pareja, no quiere decir que Toni no se ocupe de las cosas de la niña y que esté ahí, al pie, al igual que como ha estado siempre, simplemente son etapas diferentes y vamos a seguir teniendo una relación excelente”.