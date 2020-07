Amenazan a Telemundo si despiden a Adamari López de Un Nuevo Día

La actriz y conductora puertorriqueña sigue sin aparecer en el programa y no dan explicación alguna

“Yo miraba el programa, pero ya no me interesa”, expresan usuarios

Amenazan a Telemundo si despiden a Adamari López de Un Nuevo Día. Admiradores de la actriz y conductora puertorriqueña se siguen preguntando por su paradero a través de las redes sociales, ya que hay un fuerte rumor que será despedida del programa matutino, al igual que pasó con Héctor Sandarti y Erika Csiszer.

En la cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día de Telemundo, se puede ver una foto, que hasta el momento rebasa los 2 mil likes, de una de las conductoras del programa, La Chiquibaby, y que dice lo siguiente: “Nuestra @chiquibabyla te agradece por tanto cariño. Recuerda que con @unnuevodia ¡No estás solo!”:

Y cuando se pensaría que los seguidores de Un Nuevo Día se desvivirían en halagos para La Chiquibaby, ocurrió todo lo contrario, ya que varios de ellos amenazaron a Telemundo con dejar de ver sus programas, en especial Un Nuevo Día, si despedían a la boricua Adamari López.

“Yo miraba el programa, pero ya no me interesa porque Telemundo no escucha al televidente, me he enterado que van a sacar a Adamari, ya no los veré porque a los conductores y a la directora de ese programa no les interesa el público”, a lo que otras personas respondieron: “A ellos solo les interesa el rating, por eso cada día van bajando”, “Es cierto lo que se rumora, que Adamari no va a estar en este programa”.

Por su parte, una usuaria comentó: “Hace mucha falta Adamari López!!! Es que su personalidad y carisma es inigualable”, a lo que La Chiquibaby, tal vez cansada de las amenazas y los reclamos, expresó lo siguiente: “Ella está en el show”, pero otra persona no creyó esta versión y dijo: “Yo no la veo, digan la verdad”.

Alguien más no se quedó con las ganas de preguntarle directamente a La Chiquibaby por la actriz y conductora puertorriqueña:

“Chiquibaby, ¿qué pasa con Adamari”, recibiendo como respuesta de parte de la conductora lo siguiente: “Está en su casa, transmitiendo, ha salido todos los días, ¿están viendo @unnuevodia?”, a lo que esta persona confesó: “Yo veo por ratos, seguro por eso no la veo”.

A pesar de la explicación que dio La Chiquibaby, parece que esto no dejó muy satisfechos a los fans de Adamari López: “¿Dónde está Adamari?”, “Queremos ver a nuestra boricua, la chaparrita consentida”, “Los televidentes queremos a Adamari en el programa”, “¿Dónde estás Ada?”, “¿Cuál es la próxima para salir del programa? Han tomado pésimas decisiones”.

Por último, una internauta lanzó un contundente mensaje: “¿Cuándo Adamari regresa? ¿Qué pasa con Telemundo? Se está convirtiendo este programa en una porquería, primero Sandarti y ahora Adamari. Telemundo, te vas a quedar solo o vas a la ruina”.