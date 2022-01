Tachan de no ser buena madre a la señora Rosa.

Se le olvidó la fecha exacta del cumpleaños de Lupillo.

Le escribió un mensaje muy ‘seco’. Señora Rosa mala madre. Como bien sabemos las figuras públicas que exponen su vida personal ante las redes sociales se centran en miles de polémicas por detalles tan pequeñitos. Ahora de nueva cuenta la dinastía de los Rivera han dado de que hablar dentro de estas plataformas, como que esto ya se les está haciendo costumbre, ¿o qué opinan ustedes?. A través de la cuenta oficial de Instagram de Chisme No Like que comenzó a circular unos fragmentos en donde atacan a la matriarca de la dinastía Rivera por haberse equivocado de día y felicitar a uno de sus hijos cuando no era su cumpleaños y por si fuera poco le llovieron críticas por la forma en que lo felicitó. Tachan a la señora Rosa de ser una mala madre Pues les cuento que el día de ayer fue el cumpleaños de Lupillo Rivera, por lo que de inmediato la señora Rosa lo quiso elogiar con un mensaje lleno de ‘amor’, pero que creen, a la matriarca de la dinastía se le olvidó que día era y lo felicitó el pasado 29 de enero cuando la fecha exacta es el 30. De forma inmediata muchos de los usuarios internautas atacaron a doña Rosa luego de haberse equivocado de día pero ahí no queda todo, pues a la señora se le ocurrió escribirle un mensaje como si estuviera felicitando a una persona cualquiera, cosa que llevó a que le llovieran críticas de todos lados.

Doña Rosa felicitó a Lupillo Rivera de la manera que nadie esperaba La publicación fue realizada a través de la cuenta oficial de Instagram de doña Rosa, en el post se puede observar como una tipo lona con una fotografía de Lupillo Rivera en donde se ve demasiado joven, pues esa imagen fue tomada en el año 2011, lo malo de aquí no fue la fotografía sino lo que su madre hizo. Pues en el pie de foto colocó una frase que llamó mucho la atención de los usuarios internautas, en la descripción de la imagen escribió lo siguiente: “Felicidades en tu cumpleaños Dios te bendiga grandemente”. Lo que causó que atacaran sin fin a la señora Rosa, pues para muchos fue como si felicitara a alguien externo de su familia. Archivado como: Señora Rosa mala madre.

¿Se le olvidó?, la también youtuber se equivocó de fecha al celebrar el cumpleaños de Lupillo Rivera Otra de las cosas que se puso de inmediato en la mira de los seguidores de la cuenta de la matriarca de la dinastía Rivera fue que felicitó a su hijo en una fecha equivocada, pues Lupillo Rivera cumple años el 30 de enero mientras que su querida madre realizó el posteo el pasado 29 de enero, como la ven. Puede que haya querido felicitar a su hijo por adelantado y de una forma discreta, puede que no haya querido armar circo maroma y teatro en redes sociales para evitar que los internautas surgieran con ataques hacía su persona, pero lamentablemente todo salió mal y aún así muchos usuarios la criticaron hasta donde pudieron.

La matriarca de los Rivera escribe un ‘mensaje muy seco’ dedicado a su hijo Pero esa no fue la única publicación que realizó la también youtuber de doña Rosa, pues después decidió publicar una fotografía más actual en la que aparece a lado de Lupillo Rivera, el paisaje se ve muy cálido y tal parece que ambos estaban disfrutando de un buen momento entre familia. Por si fuera poco en la descripción de esta fotografía realizó exactamente lo mismo que en la anterior, pues decidió colocar una frase que también provocó en muchos de los internautas que se sintieran completamente decepcionados al tratarse de la madre de Lupillo Rivera, doña Rosa escribió: “Felicidades hijo, feliz cumpleaños”. Archivado como: Señora Rosa mala madre.

Así reaccionaron los internautas ante las publicaciones de la señora Rosa Tras publicar un par de fotografías con las que la youtuber y matriarca de los Rivera felicitó a su hijo Lupillo Rivera, le llovieron cientos de críticas por haberle escrito frases tan simples al cantante, pues mencionaron que no se trata de una persona externa a su familia por lo que no les agradó lo que hizo, por otro lado la atacaron al ver que lo felicitó en una fecha errónea. “Que señora tan simple parece café sin azúcar mejor que no lo felicite”, “Esta es una felicitación obligada como quien dice para taparle el ojo al macho”, “Soy yo o me parece muy simple”, “Señora, que mensaje más seco, mejor no hubiese escrito nada”, “Que no cumple años en 30 de enero? Hoy es el 29 doña”, son algunos de los comentarios que se leen.

Doña Rosa es nombrada como una mala madre por usuarios internautas No solo atacaron a la madre de Jenni Rivera mediante su cuenta personal de Instagram, sino que a través de la publicación que realizó Chisme No Like también recibió cientos de críticas por haber sido tan fría en la felicitación que dedico a su hijo Lupillo por motivo de su cumpleaños, y peor aún, en una fecha que no era. “Eso puede pasar que a las madres ya de edad se les olvide”, “Me parece que los fans del cantante no la quieren”, “Que mensajes tan secos escribió su madre”, “Como es posible que se le olvide el cumpleaños de su hijo, que mala madre”, “Que triste pobre señora”, “Hay que ver que ya es la edad por eso se le olvidó”, “Ya es una señora grande”, “Como no se olvida de las polémicas de su familia”, son algunos de los comentarios de los internautas. Archivado como: Señora Rosa mala madre.

A la señora Rosa no le importan las especulaciones de los internautas Fuera de las críticas que la señora Rosa recibió ella sigue posteando sus momentos como de costumbre, pues para la youtuber lo más importante es demostrar en carne propia el amor y afecto que tiene hacia cada uno de sus hijos, dejando en claro que las redes sociales salen sobrando. Y es que varias de las personas que comentaron ambas publicaciones tienen razón al mencionar que llega el punto en que se olvidan de los cumpleaños pero… escribir un mensaje muy seco para un hijo ya es otra cosa. Los usuarios aseguraron que los que son seguidores del cantante no toleran ver a doña Rosa. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Los pleitos entre los Rivera no paran Actualmente los hermanos Rivera se encuentran en disputas luego de que la hija de La Diva de la banda Chiquis, revelara que uno de los familiares ha robado millonadas de dinero de las empresas pertenecientes a la fallecida cantante, unos han salido a defender a otros mientras el resto se ataca. Las grandes polémicas ya no cesan para la familia, recordemos que muchos de los internautas los ha bautizado como el ‘Circo Rivera’ luego de estar envueltos en tantos problemas, dramas, reconciliaciones, más peleas entre tantas cosas más, y ahora resulta que la matriarca es una ‘mala madre. Archivado como: Señora Rosa mala madre.