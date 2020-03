Los fiscales acusaron a un expastor de jóvenes por tramar un complot de asesinato a sueldo desde una prisión de Pensilvania, donde está cumpliendo condena por violar y embarazar a una adolescente.

Los fiscales del condado de Chester acusaron a Jacob Malone, de 37 años, de solicitar el asesinato el martes, según los informes citados por Fox News este sábado.

El expastor fue acusado por tratar de contratar a un sicario para matar al pastor de la iglesia Calvary Fellowship, Harold Lee Wiggins, y a la juez Jacqueline Cody, informó Fox 29 Philadelphia.

Wiggins era el jefe de Malone en la megaiglesia en Downingtown, Pensilvania, reportó la estación. Ý Cody fue la juez en su caso de violación.

Los fiscales dijeron que Malone solicitó a otro preso en SCI Laurel Highlands que cometiera los asesinatos a cambio de 5,000 dólares, detalló el referido medio.

Prosecutors: Former youth pastor charged in murder for hire plot while incarcerated for sexually assaulting teen https://t.co/l7UJQIfuLT

— FOX 29 (@FOX29philly) February 28, 2020