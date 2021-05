Kenny siguió contando sus experiencias y menciona otro caso: “Una vez mi marido y yo fuimos con ella a un antro, y saliendo del antro uno de los chavitos que venden chicles en la calle a medianoche dijo ‘Ay mamacita’, creo que tenía 10 años el chiquillo, y pum, una cachetada de las buenas”, dijo. Archivado como: Acusaciones contra Alejandra Guzmán Kenny Avilés.

“Es violenta, igual que su papá”

Incluso la cantante mencionó que en una ocasión le rompió la nariz después de salir de un restaurante, donde obviamente ambas ingirieron alcohol, además afirma que tanto padre como hija son igual de violentos, ya que vivió de cerca la vida de Alejandra: “es violenta, igual que su papá”, mencionó.

“Me rompió la nariz. Veníamos de un restaurante muy cerca de Tepoztlán; veníamos en el carro el chofer, el novio de Alejandra en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy guapo, mi marido, Alejandra Guzmán y yo. Y se empezó a enojar con el novio, pero el novio venía adelante. De repente le empezó a dar unas patadonas bien cañonas, pero él no hacía nada. Y me da en la nariz, porque la patada era para el novio, no para mí, y toda la carretera vine sangrando”, cuanta la cantante. Archivado como: Acusaciones contra Alejandra Guzmán Kenny Avilés.