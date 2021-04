En primer lugar, se pueden observar un par de rasguños y moretones en los brazos de la joven con lo que sus abogados pretenderán demostrar al juez que lleva el caso en México que no fue Frida Sofía la que inició esta pelea, sino su madre.

De acuerdo con el programa Suelta la sopa, los abogados de la joven mostrarán estas evidencias ante la Corte para demostrar que no fue su clienta la que inició la pelea, sino Alejandra Guzmán, cuando siempre se pensó que había sido al revés.

Por si fuera poco, aparte de las imágenes, la joven mandó varios videos de los golpes que le propició su madre mientras se peleaban: “Es que las dos tenemos un problema con el alcohol y nos saca lo peor. Mi mamá siempre me pegó y la única verdad es que ya no lo voy a soportar”.

Estas imágenes se las habría tomado la misma Frida Sofía la noche de la agresión y se dice que se las mandó al manager de Alejandra Guzmán para contarle lo sucedido a través de varios mensajes de WhatsApp. Uno de estos mensajes dice: “Creo que mi mamá no se acuerda de ayer”.

“Yo tampoco soy una palomita blanca”: Frida Sofía

En otros mensajes, Frida Sofía comentó que ya sabía que estaba inconsciente cuando su mamá le empezó a jalar el pelo, ya que cinco minutos antes la estaba abrazando, pero aceptó entenderla porque ella tampoco es “una palomita blanca”.

“Pero pues ya me defiendo. Me duele mucho pelear con mi mamá, ya no sé ni qué decirle, ve todo lo que le está pasando a nuestro mundo”, se puede leer en más mensajes de WhatsApp, con los que la joven pretende demostrar ante la ley que fue una víctima.