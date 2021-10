Leticia Calderón se encuentra internada

No se saben los motivos

Afirman que es por una intervención quirúrgica Enciende las alarmas. La actriz Leticia Calderón sorprendió en redes sociales al revelar que se encuentra hospitalizada, y a pesar de que la mexicana afirmó que “todo estaba bien”, muchos de sus fieles fanáticos se encuentran bastante preocupados debido a que temen que la protagonista de telenovelas se haya vuelto a contagiar de coronavirus. Relacionado Actriz mexicana anuncia muerte de su bebé recién nacida Mujer morirá por eutanasia sin tener enfermedad terminal ¿Está muy mal de salud? Aseguran que Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, habría pedido que desconectaran al cantante Fue el pasado 5 de octubre cuando se dio a conocer que la actriz de múltiples telenovelas mexicanas tales como: Esmeralda, En nombre del amor, Imperio de mentiras, Amor bravío y muchas más, fue internada de emergencia en un hospital, alarmando a sus miles de seguidores y medios de comunicación. La actriz Leticia Calderón se encuentra hospitalizada Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, la villana de telenovelas Leticia Calderón, publicó una fotografía en donde se veía su brazo conectado a una máquina, mientras que se encontraba acostada en una cama de hospital. Al pie de la imagen, la mujer de 53 años solo publicó el siguiente mensaje: “Todo bien gracias a Dios”. Tras esto, muchos de sus fieles seguidores se comenzaron a preguntar qué estaba pasando, ya que temían que la actriz se haya vuelto a contagiar de coronavirus, y es que recordemos que a principios del 2021 había estado internada varios días luchando contra una neumonía derivada del COVID-19.

Le mandan mensajes de apoyo; La actriz Leticia Calderón se encuentra hospitalizada Después de esta fotografía, en donde la actriz Leticia Calderón confirmaba que estaba hospitalizada y que ya se encontraba bien, muchos de sus fieles seguidores no dudaron en dejar bonitos comentarios para la mexicana, en donde le deseaban una pronta recuperación, mismos que el portal INFOBAE rescató: “Güera preciosa, tú eres muy fuerte, saldrás de esta”, “Recupérate muy pronto que tus pequeños te necesitan”, “Ojalá no haya sido nada de gravedad, querida Lety”, fueron uno de los tantos mensajes que la actriz de 53 años recibió.

Afirman que fue por una intervención quirúrgica; La actriz Leticia Calderón se encuentra hospitalizada Cabe destacar que, a pesar de que Leticia Calderón no dio detalles en un inicio del porqué se encontraba hospitalizada, el programa vespertino “De primera mano” informó que fue internada debido a que iba a someterse a una intervención quirúrgica, sin embargo la actriz no dio más detalles cuando se comunicaron con ella vía mensaje de texto: “No puede tomarnos la llamada, pero nos comparte que es una cirugía programada (…) Nos dice que se encuentra bien. ¿De qué es la cirugía? no lo sabemos, pero esperamos que tenga pronta recuperación”, informó la periodista Addis Tuñón, con texto citado del portal Las Estrellas.

Restringe sus redes sociales; La actriz Leticia Calderón se encuentra hospitalizada Para finalizar, algo que llamó fuertemente la atención entre el público fue ver que las redes sociales de la actriz Leticia Calderón se encuentran restringidas, esto quiere decir que muy pocas personas pueden ver ya el contenido que Lety publica, provocando que muchos continúen expectantes sobre actual estado de salud. Sin embargo, la fotografía donde la actriz informaba que había sido internada de emergencia en el hospital fue recuperada por diveros medios de comunicación y compartida por sus seguidores.

La actriz Scarlet Ortiz estuvo a punto de morir por COVID y relata el terror que vivió enferma La actriz Scarlet Ortiz, vivió casi un mes de terror por un mal diagnóstico que terminó siendo COVID y así, la protagonista de 'Secreto de Amor' estuvo al borde de la muerte, sin embargo, salió adelante y ahora en un video hace tremenda súplica a la gente que no se cuida por la pandemia. Hace unos días, el actor Yul Burkle, esposo de Scarlet Ortiz, impactó con un video en el que narra junto a su hija cómo recogen afuera del hospital a la protagonista de telenovelas, tras una estadía de varios días a causa del contagio que tuvo por COVID en el que su vida estuvo en peligro.

Scarlet Ortiz estuvo muy grave por COVID "El motivo de este video es para expresar la alegría que hoy tengo y de agradecer a Dios por encima de todo que me permite de nuevo estar con mi CARAOTICA @ortizscarlet estos últimos días descubrí que es poner buena cara a los tiempos MALOS y lo digo porque trate al máximo reír, bromear y ser yo cuando por dentro estaba derrumbado al saber que mi media naranja está muy mal. Mi aprendizaje de todo esto es " que no hay nada más grande que Dios… el amor y la familia " lo demás lo material no vale nada si no tenemos en el corazón lo antes mencionado", escribió como descripción Yul Burkle. En las imágenes se puede ver cómo el actor junto a su hija acuden muy emocionados al hospital para recoger a la actriz Scarlet Ortiz tras varios días grave por COVID, quien visiblemente conmovida los abraza al verlos y saber que libró ese terrible final que muchas personas han tenido en el último año y medio de pandemia.

"Ya puedo respirar", aseguró la actriz Scarlet Ortiz tras contagiarse de COVID "Volver a abrazarlos, volver a respirar por mi misma! Volver!!! 20 días de Covid, de los días más difíciles de mi vida! Y la vida me enseñó que cada respiro es el hoy el hoyyyyy que es hoy qué hay que cuidarse, qué es hoy hay que agradecer! Mañana les cuento un poco! Graciasssss por sus bendiciones! Los amooooo!!! Estoy BIEN! LO LOGRAMOS! @yulburkle @barbarabrianaburkle los amooooo!", escribió la actriz antes de sorprender en un video donde habló de lo sucedido. Ahora, en un video de 7 minutos de duración, Scarlet Ortiz utilizó su cuenta de Instagram para conmover a todos con la historia de terror que vivió tras acudir al doctor y que le dijeran que se fuera a descansar a casa porque no tenía 'nada', cuando pasaron los días y se agravó y resultó que tenía COVID.

El doctor le dijo que no tenía 'nada' y la mandó a su casa a 'descansar' Desde su casa, con su cabellera lacia negra y perfectamente maquillada y visiblemente seria y mejor de salud, Scarlet Ortiz quiso grabar un video para contar su experiencia de terror: "Tengo ya 22 días de haber pasado por un rato muy amargo, creo que los días más duros de mi vida, pero estoy bien, estoy negativa, sigo en tratamiento en casa pero lo logré…", comenzó diciendo. Pero con el afán de crear conciencia sobre la seriedad que representa el COVID y las vacunas, Scarlet Ortiz relató lo que vivió: "…Fui empeorando y cuando ya decido a los 10 días que decidimos ir al hospital, el primer lugar a donde fui el doctor dijo que era normal que no estuviera respirando bien que mi oxigenación en la sangre no estaba baja, que me fuera a mi casa a ver televisión y a relajarme, que en dos días yo iba a estar bien…", comentó.

El COVID casi le arrebata su vida a Scarlet Ortiz "…En el estado en que me encontraba, ya no podía casi caminar ni respirar, mi hermana gracias a Dios decide junto con Yul y conmigo llevarme a otro hospital y es donde gracias a Dios me internan por dificultad para respirar porque inmediatamente cuando me hacen la placa, tenía la oxigenación en la sangre muy baja y pues neumonía en los dos pulmones… llegó un momento en el que ya no podía respirar por mi, gracias a Dios nunca fui intubada, sino fue todo con máscara de oxígeno muy fuerte", contó la actriz. Y Scarlet Ortiz enfatizó en su estado de salud: "No me la podía quitar (la máscara de oxígeno)… perdón todavía me ahogo un poquito… Sólo les pido por favor que se cuiden, esto no es fácil, no fue fácil vivirlo pero qué maravilloso poder estar vivo, fueron días muy fuertes para mí, para mi familia, lo superamos, lo libramos y no podemos bajar la guardia", dijo con la voz entre cortada.