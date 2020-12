Dawn Wells, actriz de “La Isla de Gilligan” muere por complicaciones del COVID-19

“La Isla de Gilligan” fue un famoso programa de la década de 1960

Las causas de su muerte estuvieron relacionadas con el coronavirus

De acuerdo con el New York Times, la famosa actriz Dawn Wells, quien actuó en el programa de la década de 1960 “La Isla de Gilligan”, falleció a los 82 años por causas relacionadas al coronavirus.

Según el rotativo neoyorquino, el publicista de Dawn Wells, Harlan Boll, reveló que murió en un asilo de ancianos en Los Ángeles.

“Hay mucho más en Dawn Wells” que el personaje de ‘La Isla de Gilligan’ que la llevó a la fama, dijo Boll en un comunicado, según The Associated Press.

La famosa actriz Dawn Elberta Wells nació en Reno, en el estado de Nevada, donde según The Associated Press participó representando a su estado en el certamen de Miss América en 1959.

Algunas de sus primeras actuaciones en televisión fueron en programas como “77 Sunset Strip”, “Maverick” y “Bonanza”. El programa “La Isla de Gilligan”, donde Well interpretó a “Mary Ann”, se convirtió en un ícono cultural entre 1964 y 1967; más tarde el papel de la actriz se convirtió en un símbolo sexual de la década, señaló The Associated Press.

Cabe destacar que, algunos de los representativos conjuntos que utilizó la reconocida actriz en la serie se exhiben en el museo de Hollywood en Los Ángeles.

Hace dos años, una amiga cercana de Dawn Wells inició una campaña en GoFundMe para tratamientos médicos, en un principio dijo no necesitar la ayuda, sin embargo, reconoció su necesidad y aceptó más de 180 mil dólares, según la mencionada agencia de noticias. Después de que su carrera en la televisión se detuvo, se concentró en el teatro, reportó The New York Times.

