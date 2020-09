Actor de Televisa denuncian presuntas anomalías en la muerte de su papá por supuesto coronavirus

Ricardo Franco señala posibles irregularidades en la clínica 1 del IMSS de Aguascalientes

Sin embargo, obtiene una respuesta sorprendente de las autoridades

A través de un video, el actor de Televisa, Ricardo Franco, denuncia presuntas irregularidades en la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Aguascalientes y pide que le entreguen el cuerpo de su papá quien murió por coronavirus, de acuerdo al portal de noticias El Heraldo de México y a la cuenta de Instagram de Javier Ceriani.

El artista efectuó una enérgica protesta contra personal del hospital, ya que dice que un día antes de su muerte, él habló con su papá y se encontraba muy bien.

El objetivo de este video es que hagan una autopsia al cadáver de su papá para conocer las causas exactas de su muerte, ya que dice que se lo quieren entregar cremado.

Ricardo Franco es un artista que ha participado en telenovelas de la empresa Televisa tales como ‘Corazón Indomable’, ‘Simplemente María’, ‘Que te perdone Dios’ y ‘Ni contigo ni sin ti’, entre muchas otras más.

El artista casi rompe en llanto al hablar de la situación, pero además solicitó la ayuda de la gente para hacer viral su protesta.

“Banda estoy pasando por un momento difícil hoy se murió mi papá de supuesto Covid, lo cual no tenemos la confianza ni certeza de que así fue, estuvo hospitalizado en la clínica del IMSS de Aguascalientes, no sé que puedo decirles, nada más quiero que m ayuden hacer en sus redes viral esto”.

Luego agrega: “No puedo yo ir en estos momentos para allá porque no hay pu… vuelos, perdón por las palabras, yo no quiero que lo cremen y quiero que el IMSS de la clínica 1, haga una autopsia, antes de cualquier cosa, porque me lo quieren entregar cremado a mi papá”.

Y señaló su petición: “Ya lo solicité a todos, a la funeraria, y por eso este video que no quiero que me entreguen eso, porfavor, lo estoy haciendo muy rápido, no tengo cabeza para nada, nada más quiero que si ustedes pueden repostearlo, si pueden subirlo, si pueden hacerlo viral, porfavor lo hagan”.

En la siguiente página te dejaremos el video completo además, más adelante te presentaremos la respuesta que obtuvo de las autoridades ante su petición.