El actor ha pasado por una larga batalla contra esta enfermedad, que lo ha dejado paralizado de la parte inferior de su cuerpo y las posibilidades cada vez disminuyen más, por ello decidió hablar para el programa para concientizar a los demás sobre los riesgos de no acudir a tiempo al médico. Archivado como: Actor Friends cáncer.

Actor Friends cáncer. Friends fue una de las series más exitosas de los 90 y principios del año 2000, con un elenco que encantó a sus seguidores y rápidamente se convirtió en un ícono de la cultura estadounidense, que hasta la fecha sigue impactando a las nuevas generaciones, quienes no olvidan a Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Monica y Chandler, pero también a esos personajes secundarios que complementaban la serie.

Actor Friends cáncer: “Supe que había algo bastante mal allí”

Según Page Six, el actor relató en en el matutino de noticias que el descubrimiento de la enfermedad se dio en el 2018, cuando él tenía 56 años y había acudido al médico sólo para hacer un estudio físico de rutina, fue allí cuando se dieron cuenta que algo no marchaba bien y el doctor decidió hacer más pruebas, descubriendo la enfermedad que lo aquejaba.

“Yo tenía 56 años en ese momento y examinan el PSA, que es un antígeno prostático específico”, comentó el actor en el programa. “Eso volvió en un número extraordinariamente alto… así que supe inmediatamente cuando me conecté y vi en los resultados de mi análisis de sangre que obviamente había algo bastante mal allí. Casi de inmediato, mi médico me llamó y me dijo, ‘oye, necesito que vengas mañana porque sospecho que puedes tener un problema bastante serio con tu próstata”. Archivado como: Actor Friends cáncer