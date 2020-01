Activistas de Georgia lanzarán una radio por internet para migrantes

La Alianza Latina pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), una de las más importantes organizaciones defensoras de los latinos en el estado, presentará Radio Migrante, una estación que transmitirá por internet y a través de las redes sociales con una programación para esta comunidad..

La directora ejecutiva de GLAHR, Adelina Nicholls, adelantó a Efe que la presentación formal del proyecto será en marzo, pero ya comenzaron a transmitir algunas horas en la mañana, luego de que la familia del fallecido líder hispano Teodoro Maus donara el equipo de la extinta Radio Información, estación que él dirigía.

“Radio Migrante surge a partir del cierre (el año pasado) de Radio Información. Decidimos retomar el proyecto de don Teodoro y darle un cambio de nombre”, explicó la mexicana.

Agregó que la nueva estación, que ofrece información nacional e internacional, surge a raíz de la necesidad de una radio que pueda ayudar “como una herramienta de lucha, educación y promoción de eventos importantes” para esta comunidad”, agregó.

Nicholls, una reconocida activista a favor de los inmigrantes de Georgia, fundó en 1999 junto con su compatriota Teodoro Maus la Coordinadora de Líderes Comunitarios, que posteriormente se convertiría en GLAHR.

“Es abierto al público y la gente puede llamar. Los jueves tenemos después del mediodía el programa Gladiadores y Gladiadoras, para hablar sobre el activismo de GLAHR, las actividades que se realizan en la semana, de trabajo, de lucha, campañas y problemas que pueden haber”, dijo la directora ejecutiva de la organización.

Según dijo, en el futuro incorporarán nuevos programas, como ‘Chambeando’, sobre derechos laborales, que será dirigido por el activista de Chicago Jorge Mujica.

“También queremos traer programas en inglés, de jóvenes, algunos podcasts, porque, aunque somos una comunidad nueva en el sureste del país y la mayoría de nosotros hablamos español, tenemos que incorporar programas bilingües para la nueva generación”, indicó Nicholls.

Radio Migrante opera desde la oficina GLAHR, en Dunwoody (Georgia), y transmite a través de internet, Facebook y YouTube.

