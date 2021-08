En la grabación se observó cómo Jayquan Lewis, de 21 años, fue asesinado mientras esperaba para comprar una botella de agua Poland Spring en la tienda de abarrotes donde estaban al menos cinco clientes más, detalló el New York Post.

El escalofriante video obtenido por el New York Post el sábado captó el momento exacto en que un asesino le disparó siete veces a un hombre dentro de una tienda de delicatessen del Bronx, en Nueva York, y convirtió el lugar en una escena descrita por un expolicía como algo sacado de “Carlito’s Way”.

El asesino pasó junto a un hombre quien estaba parado cerca de la puerta de la tienda, levantó el brazo y comenzó a disparar contra Lewis, quien de inmediato cayó al suelo, mientras sus piernas temblaban. Lewis recibió tres balazos en el pecho, tres en el brazo y uno en el estómago, precisaron fuentes al New York Post.

“El asesinato me recuerda la escena de ‘Carlito’s Way’ cuando el personaje de Al Pacino recibe un disparo de Benny Blanco, del Bronx”, comentó al referido diario Michael Alcazar, un detective retirado de la policía de Nueva York quien ahora es profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice.

Joseph Giacalone, profesor adjunto del John Jay College y exsargento de la policía de Nueva York, dijo que el asesinato parecía “personal”. A su vez, agregó: “No tengo ninguna duda de que (la víctima) fue el objetivo. El tipo que estaba a su lado también podría haber sido asesinado fácilmente, pero no fue así”.

Las palabras del joven antes de que lo asesinaran en la tienda

Lewis le respondió a su mamá “te amo” antes de dirigirse a la tienda de abarrotes cercana donde lo acribillaron a balazos en una perturbadora escena que quedó grabado en video, acotó el Post.

“Le advertí porque han estado sucediendo muchas cosas por aquí. He visto tantos tiroteos y he visto muchos asesinatos. Ese era uno de mis mayores miedos, que algo le pasara a mi hijo”, manifestó Sánchez, quien vestía una camiseta, con la imagen de Pablo Escobar, que pertenecía a Lewis, describió el New York Post.