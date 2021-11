¿Los obligaron a firmar declaración?

Padre del actor asegura que los acompañantes tuvieron trato inhumano

“Perdóname amigo”, dijo el acompañante del actor ¿CUÁL ES LA ‘VERDAD’ DEL CASO OCAÑA? Octavio Pérez, rinde nuevas declaraciones ante los medios de comunicación a casi una semana de la muerte de su hijo sobre lo que ‘en realidad’ sucedió el día del incidente. El hombre, reveló que uno de los acompañantes que venían cuidando a Octavio le confesó que le habían ‘obligado’ a firmar la declaración. Entre otro de los detalles que salió a la luz, el padre del actor que dio vida a ‘Benito’ confesó que desde el momento en que aprehendieron a los hombres recibieron tratos ‘inhumanos’ debido a las constantes torturas que recibieron mientras estaban tras las rejas. Las declaraciones que se han otorgado, podrían ayudar a a esclarecer el caso del actor ahora que el presidente de México contactó a la familia del joven asesinado. ¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS CULPABLES? El padre de Octavio Caña, habló con los medios de comunicación sobre la muerte del actor y las nuevas pruebas que ha obtenido a casi una semana del suceso. Octavio Pérez, informó al noticiero Imagen Noticias sobre los sucesos que rodean el polémico fallecimiento del joven, de 22 años, quien iba en una persecución con los elementos de la policía del Estado de México. La versión que mencionó el hombre, se contradice con el informe que brindó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes han tomado la muerte del actor como un accidente. Octavio Pérez, en la nueva entrevista que otorgó informó que ya había podido hablar con los sujetos que cuidaban a su hijo y le confesaron detalles impactantes que podrían esclarecer la investigación sobre el caso Ocaña.

En una entrevista para Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen, el padre de Octavio Ocaña se sinceró ante los turbios detalles que envuelven la muerte de su hijo. El señor Octavio Pérez, afirma que los hombres que estaban cuidando al actor fueron obligados a firmar la declaración que presentaron al momento de su detención e incluso, uno de ellos le pidió perdón por haber accedido a dicha orden de la policía. "La gente que venía con mi hijo, eran amigos míos y amigos de él. Que quede claro, amigos míos y amigos de él. Los torturaron hasta que se cansaron.", dijo el padre de Octavio en dicha entrevista. "Ya que salieron ayer, uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo: Perdóname amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto.", confesó el hombre ante los señalamientos.

El padre de 'Benito Rivers', confesó que el policía a cargo de la detención de los hombres que cuidaban a su hijo fueron crueles e inhumanos, debido a que en los días que estuvieron tras las rejas fueron golpeados y torturados. Una prueba del uso de fuerza excesiva son los videos que salieron del día que ocurrió la tragedia, cuando los transeúntes que iban pasando por el lugar grabaron como les estaban golpeando. "Me dijo: Me madre…ron tres o cuatro días, hasta que nos soltaron y me hicieron firmar esto.", confesó el padre de Octavio al medio de comunicación ante las afirmaciones de la FGJEM, donde sostienen que los acompañantes del actor confirmaron que venían bebiendo desde días pasados y que el joven se disparó accidentalmente, cuando ocurrió la tragedia.

Octavio Pérez, afirmó que su hija recibió una versión completamente diferente cuando acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dado que en los primeros informes testificaron que no habían encontrado pruebas de alcohol o drogas, inclusive que balística había confirmado que salió limpio de pólvora. Por tal razón, el padre del fallecido actor cree que es mentira la versión actual de la FGJEM. "Hay un fiscal que habló con mi hija y le dije que no, que salió primero negativo a prueba de alcohol, prueba de Harrison negativa", dijo el señor Octavio Pérez ante los cuestionamientos inquisitivos sobre la muerte de su hijo y que han hecho dudar sobre la veracidad de la Fiscalía General de Justicia. "¿Cómo se va a disparar? Y lo se lo voltean a mi hija: Ay, ¿Qué crees? Siempre sí salió con la prueba. Por eso me lo traje", confesó el hombre al medio de comunicación.

De acuerdo con Yucatán.com, el padre de Octavio Ocaña aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya se comunicó con él y han estado conversando sobre los sucesos nada esclarecedores que envuelven la muerte de Octavio Ocaña. El hombre, dio a conocer que Adán Augusto López, asistente particular del secretario de gobernación lo contactó para agendar una reunión. "Sí, él (el presidente) ya hizo un comunicado en la mañana, ya se comunicó el secretario particular de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ya se comunicó conmigo. Tenemos un enlace, una llamada, el día de hoy, no sé la hora, en cuanto hable con ellos, yo luego hago un comunicado y les aviso cómo estuvo la cosa.", informó el padre del comediante y Yucatán.com rescató.

Acompañante Octavio Ocaña declaración: ¿Habrá justicia en el caso de Ocaña? Según Octavio Pérez, espera que con la ayuda de Andrés Manuel López Obrador, la muerte de su hijo no quede impune y se pueda investigar como es debido. El hombre, aseguró que actualmente hay más pruebas sobre cómo ocurrieron los hechos y puntualizó que los policías son los verdaderos asesinos del joven histrión, quien perdió la vida en la persecución con elementos de la policía municipal del Estado de México. “Que en qué me van a apoyar, ya la Fiscalía va a investigar como debe de ser, todas las anomalías que hubieron, todas las fallas que hubieron, los videos que hay. Ahorita ya levanté la voz y ya me escucharon.”, mencionó el padre de ‘Benito Rivers’ ante el medio de comunicación que se encontró entrevistándolo. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Octavio Pérez, también señaló que su hijo se ganó todo lo que tenía con base a su trabajo. El hombre, afirmó que ellos no buscan fama, ni el dinero, solo que se esclarezca el caso de injusticia en la muerte de su hijo. Además, dejo en claro que lo que más le ha molestado es que tilden a Octavio de 'drogadicto' y 'borracho', ya que eso es mentira. "A nosotros no nos hacía falta ni el dinero ni la fama, él se lo ganó solito. Él lo que es, Octavio Ocaña se lo ganó solo. Nosotros no somos ni ladrones, ni asesinos, ni drogadictos, ni borrachos, todo eso es mentira. Por eso me da coraje, indignación, oír tantas idioteces que dicen de mi hijo.", confesó el señor Octavio Pérez.

¿Dónde se encontraba el actor? De acuerdo con al entrevista que sostuvo el señor Octavio Pérez en Ventaneando, aseguró que su hijo había visitado a unos amigos en Villa del Carbón, en el Estado de México y que le dijo que estaría un par de horas por la zona. Reveló que su última conversación con Octavio, fue pidiéndole permiso y mencionando que no tardaría en volver a la casa que compartía con su prometida, Nerea Godínez “Él, él me dijo: ‘Papá, me voy a tardar tres horas. Voy a ir a una comida en Villa de Carbón’. Mi hijo venía con música, venía de… me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco y él vivía con su pareja. Me pidió permiso a mí, me dijo: ‘Papá me voy a tardar dos o tres horas, porqué voy a Villa del Carbón a una comida’”, aseguró el padre del actor al medio de espectáculos.

¿Por qué tenía guardias de seguridad? En una de las dudas que más a causado controversia, es sobre la seguridad que manejaba Octavio Ocaña. El joven, al momento de finalizar la persecución y su muerte, mencionaron que venían dos personas con él y estas fueron aprehendidas; según las declaraciones del padre de Octavio, eran personas de confianza que tenían que estarlo cuidando a casa momento. “Tengo casa en el Estado de México, no. Él vivía allá, ¿no? La seguridad es normal, como persona pública.”, informó en dicha entrevista debido a las especulaciones que han surgido en medio de la tragedia que aqueja a la familia del actor. El hombre, aseguró que su hijo traía escoltas debido a que se encontraba trabajando como actor y era reconocido como figura pública.

¿Qué fue lo que pasó con el actor? Octavio Pérez, comentó que su hijo sólo deseaba llegar a la autopista para poder retirarse a su hogar a salvo. Lamentablemente, al instante en que le marcaron el alto, no paró y continuó su camino que se convirtió en una verdadera persecución, por ello es que perdió el control y terminó estampándose y perdiendo la vida; el padre del actor, asegura que los policías mataron a su hijo. “Él decidió ganarles, llegar rápido a la autopista para irse a su casa y así fue. Pero lo comenzaron a perseguir a seguir y pues fue lo que pasó. Ellos le provocaron que perdiera el control de la camioneta por venir persiguiendo y tan tan. Ellos lo mataron, no hay de otra. Esa postura tengo.”, dijo el padre de Octavio a través de una llamada telefónica con el programa.