¿Dónde estaba Octavio Ocaña antes de fallecer?

¿Por qué el actor tenía guardias? ¿El arma estaba registrada?

El padre del actor hace fuertes declaraciones sobre el fallecimiento del joven y aclara las dudas FUERTES DECLARACIONES. A casi una semana de la muerte del actor, Octavio Pérez, hace fuertes revelaciones sobre lo acontecido el día que perdió la vida su hijo. El señor, responde a los cuestionamientos sobre la última conversación que sostuvo con ‘Benito’ y afirma que se encontraba celebrando pero no que viniera alcoholizado, como han declarado las autoridades. Aunque, al principio mencionó que no haría ningún movimiento contra las autoridades, el padre de Octavio Ocaña asegura que buscará la justicia para la muerte de su hijo y que no quede impune. Inclusive, aseguró que los policías durante la persecución le dispararon en múltiples ocasiones al joven, de 22 años, y fueron los causantes de su muerte. ¿EL ACTOR ESTABA DE ‘FIESTA’? En una entrevista realizada por el medio de televisión ‘Ventaneando’, el padre de Octavio Ocaña, Octavio Pérez , reveló que horas antes el actor le había contactado para informarle que iba a salir a una reunión por Villa del Carbón, en el Estado de México y aseguró que en ningún momento venía ingiriendo bebidas alcohólicas. El hombre, mencionó que su hijo estaba en compañía de las personas que lo cuidaban desde hace un par de años y confesó porqué el actor tenía guardias de seguridad. Al igual, mencionó que su hijo no murió por muerte accidental cómo mencionó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el informe que presentó el sábado pasado.

Octavio Ocaña nuevas revelaciones: ¿Dónde se encontraba el actor? De acuerdo con al entrevista que sostuvo el señor Octavio Pérez en Ventaneando, aseguró que su hijo había visitado a unos amigos en Villa del Carbón, en el Estado de México y que le dijo que estaría un par de horas por la zona. Reveló que su última conversación con Octavio, fue pidiéndole permiso y mencionando que no tardaría en volver a la casa que compartía con su prometida, Nerea Godínez “Él, él me dijo: ‘Papá, me voy a tardar tres horas. Voy a ir a una comida en Villa de Carbón’. Mi hijo venía con música, venía de… me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco y él vivía con su pareja. Me pidió permiso a mí, me dijo: ‘Papá me voy a tardar dos o tres horas, porqué voy a Villa del Carbón a una comida’”, aseguró el padre del actor al medio de espectáculos. Archivado como: Octavio Ocaña nuevas revelaciones

Octavio Ocaña nuevas revelaciones: ¿En desacuerdo con la policía? El padre del comediante, hizo fuertes declaraciones en contra del sistema de justicia en México asegurando que la policía municipal son un sistema ‘corrupto’ que trabajan para órganos delictivos. Octavio Pérez, aseguró que en esas localidades del Estado de México la policía suele detener a los transeúntes para ‘cobrarles’ dinero. “Mire que para ir para allá es un problema, porque, porque la gente son extorsionadores. Te paran por cualquier cosita, para ver que traes. Son gente que trabaja para la maña, son despreciables. Esa es mi postura.”, mencionó el padre de Octavio Ocaña en esta nueva entrevista donde proporcionó nuevos detalles al respecto. Archivado como: Octavio Ocaña nuevas revelaciones

Octavio Ocaña nuevas revelaciones: ¿Por qué tenía guardias de seguridad? En una de las dudas que más a causado controversia, es sobre la seguridad que manejaba Octavio Ocaña. El joven, al momento de finalizar la persecución y su muerte, mencionaron que venían dos personas con él y estas fueron aprehendidas; según las declaraciones del padre de Octavio, eran personas de confianza que tenían que estarlo cuidando a casa momento. “Tengo casa en el Estado de México, no. Él vivía allá, ¿no? La seguridad es normal, como persona pública.”, informó en dicha entrevista debido a las especulaciones que han surgido en medio de la tragedia que aqueja a la familia del actor. El hombre, aseguró que su hijo traía escoltas debido a que se encontraba trabajando como actor y era reconocido como figura pública. Archivado como: Octavio Ocaña nuevas revelaciones

Octavio Ocaña nuevas revelaciones: ¿Presentía el peligro? De acuerdo con las declaraciones que presentó, el padre dela actor ya le había aconsejado que si ‘sentía algo raro’ mientras manejaba, no se tenía que detener. Según explicó Octavio Pérez, en varias ocasiones le comentó a su hijo que debía seguir su camino y asegurarse de llegar a su casa si él no creía correcto o presentía alguna situación fuera de lo normal. “Yo siempre le había dicho, si tú sientes algo raro que veas algo anormal, no te pares. Y no tenía por qué pararse si no cometió ningún delito.”, comentó el padre del actor en entrevista exclusiva para el programa de Ventaneando. En las declaraciones emitidas, el señor mencionó que la policía del Estado de México era corrupta. Archivado como: Octavio Ocaña nuevas revelaciones

Octavio Ocaña nuevas revelaciones: ¿Qué fue lo que pasó con el actor? Octavio Pérez, comentó que su hijo sólo deseaba llegar a la autopista para poder retirarse a su hogar a salvo. Lamentablemente, al instante en que le marcaron el alto, no paró y continuó su camino que se convirtió en una verdadera persecución, por ello es que perdió el control y terminó estampándose y perdiendo la vida; el padre del actor, asegura que los policías mataron a su hijo. “Él decidió ganarles, llegar rápido a la autopista para irse a su casa y así fue. Pero lo comenzaron a perseguir a seguir y pues fue lo que pasó. Ellos le provocaron que perdiera el control de la camioneta por venir persiguiendo y tan tan. Ellos lo mataron, no hay de otra. Esa postura tengo.”, dijo el padre de Octavio a través de una llamada telefónica con el programa. Archivado como: Octavio Ocaña nuevas revelaciones

¿Hubo tiros por ambas partes? En la entrevista, el señor mencionó que su hijo tenía un arma que no activó. Él asegura que su hijo fue asesinado y había pruebas donde se veía que al actor le venían disparando en medio de la persecución por lo que temía que le quitaran la vida al detenerse y enfrentarse a las autoridades mexicanas. “Mi hijo no activó el arma, él nada de eso. A mi hijo lo mataron, la prueba es que a mi hijo le venían disparando desde la carretera. Por venir de la carretera federal, ahí cometieron un error porque estaban en una carretera federal no municipal.”, comentó el señor Octavio Pérez en entrevista debido a las dudas que surgieron por el arma que portaba.

¿El arma estaba registrada? Después de que se dio a conocer la muerte del actor, se informó que este portaba un arma de fuego que fue la que terminó con su vida. Esta versión, que fue aceptada por la FGJEM, es diferente a la que explica el padre del actor quien asegura que su hijo traía un arma que estaba registrada pero que el disparo que recibió y que puso fin a su vida, es de otro calibre. “Encuentran el arma, sí. El arma si era de nosotros, el arma estaba registrada. Ellos la tienen y ellos saben que estaba registrada, porque es vieja pero van a querer cambiar todo, eso lo tengo claro.”, aseguró el hombre al programa de Ventaneando después de las especulaciones que han surgido debido a la procedencia del arma. “A mi hijo le pegaron un tiro nueve milímetros, me queda claro. Mi hijo no consumía drogas, que quede claro.”, comentó. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

¿Qué pasó con las personas que cuidaban al actor? En uno de los informes que se dieron a conocer sobre el incidente, se rectificó que los acompañantes del actor estaban en calidad de detenidos y ya habían declarado al respecto. De acuerdo con el señor Octavio Pérez, los hombres pasaron tres días tras las rejas y los mantenían en condiciones inhumanas. Además, aseguró que la camioneta seguía retenida por las autoridades. “Por supuesto, los torturaron tres días.“, dijo el padre del actor en entrevista con el medio de comunicación. “El vehículo está detenido, ahí lo tienen. Ni me a interesado”, mencionó el hombre ante los cuestionamientos de la prensa local sobre los hechos ocurridos el pasado 29 de octubre, donde lamentablemente perdió la vida el actor.

¿Hubo autopsia? Aunque practicar una autopsia, es lo normal en cualquier caso de muerte ya sea natural o provocada, el padre del actor aseguró que as u hijo no le practicaron ningún examen forense debido a que él decidió sacar el cuerpo y llevárselo lo más rápido posible. Octavio Pérez, confesó que deseaba tener a su hijo y que no fuera parte de algún ‘experimento’. Al igual, rectificó que seguiría luchando para obtener justicia. “Mi hijo no es procedimiento nadie. Agarren a otro para experimentar, yo quiero el cuerpo de mi hijo y se los quité. Y me lo llevé a mi rancho. Así me tenga que matar con ellos, yo quiero justicia para él.”, finalizó el hombre la entrevista con Ventaneando, donde dio detalles exclusivos en el caso de su hijo.