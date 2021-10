Juan Núñez, confirmó que la familia se sentía muy alegre de saber que Christopher se encontraba en buenas condiciones y que las autoridades, con ayuda del hombre que reportó al menor, pudieran encontrar a su nieto. Al contrario del grupo de búsqueda, ellos no querían perder las esperanzas de encontrar al menor de edad, con vida. Archivado como: Abuelo Christopher Ramírez declaraciones

La persona que encontró a Christopher, Tim, aseguró que fue por parte de un milagro que pudo hallarlo en el bosque. Él fue quien informó a las autoridades sobre la ubicación del menor de tres años y mencionó que no había conocido la historia de su desaparición hasta que lo escuchó en su grupo de lectura bíblica; él mencionó que después de ese anuncio, el Espíritu le dijo donde podía encontrar al niño.

“Yo creo que Christopher se quitó la ropa mientras estaba en el bosque, pero no parecía que alguien lo hubiera lastimado”, confirmó el abuelo de Ramírez al noticiero; las primeras imágenes que surgen del niño, muestran a una oficial acunando al menor entre sus brazos mientras lleva una sábana blanca que cubre su desnudez. Afortunadamente, parece que nada grave ocurrió con él. Archivado como: Abuelo Christopher Ramírez declaraciones

El abuelo del menor, confirmó la versión de Tim sobre como encontraron a Christopher sin ropa. Juan Núñez, comentó al medio de comunicación que aunque faltaba la ropa con la que se extravió, no parece ser que alguien le hiciera daño al menor y que todo indica que fue el propio ‘Chris’ quien se despojó de sus prendas.

Christopher y su madre, Araceli, permanecen en el Texas Children’s Hospital. El menor debe quedarse hospitalizado y en constante revisión, tras pasar cuatro días en un bosque donde las condiciones no eran las mejores; en las últimas horas, agentes de la policía y médicos han estado en contacto con el menor, para asegurarse que su vida e integridad física, estén en peligro.

“Es un milagro”, señaló el hombre que encontró al pequeño Christopher. Él mencionó que fue por parte de Dios que pudo encontrar al pequeño niño y dijo que no ve noticias, así que no conocía la historia del menor que desapareció. Afortunadamente, su madre pudo reencontrarse con su hijo y ambos están en el hospital de Texas Children’s Hospital. Archivado como: Abuelo Christopher Ramírez declaraciones

Christopher, al parecer está en perfectas condiciones y luce feliz de estar nuevamente con su madre. De acuerdo con las autoridades, ellos encontraron al niño en una zona boscosa y cuando pudieron recuperarlo, su madre fue la primera persona en solicitar verlo; los alguaciles no se negaron a la petición y dejaron que estuviera en escena, mientras revisan al menor de edad.

“Christopher Ramírez fue encontrado con vida en un área boscosa el sábado y parecía gozar de buena salud”, dijeron las autoridades a cargo de su búsqueda. Fueron cuatro días de temor y la esperanza de encontrarlo con vida; la madre de Christopher no dejaba de agradecer a las autoridades que se encontraban en la escena del reencuentro.

Araceli Núñez, no paraba de llorar cuando se le informó que Christopher había sido recuperado. En las imágenes que brindó el noticiero Click 2 Houston, se observa a la mujer abrazar a uno de los oficiales mientras una policía carga al menor entre sus brazos, cubriéndolo con una sábana blanca y transportándolo al camper que se colocó en el área.

El oficial a cargo, mencionó a los medios de comunicación que Ramírez se encuentra en compañía de su madre y mencionó que el reencuentro estuvo lleno de lágrimas por parte de Núñez, quien no podía dejar de abrazar a su hijo y revisarlo. El hombre anunció que el niño se encuentra en excelentes condiciones.

“Apenas hay pistas para seguir, estábamos corriendo en oraciones, tracción en las cuatro ruedas y sobremarcha para ser honesto porque no teníamos nada más”, aseguró el oficial Sowell al medio de comunicación y rescató el Daily Mail . Para ese punto, ellos creían que estaban ‘caminando en círculos’ hasta que una llamada al 911 los hizo encontrar al menor de edad.

El oficial Sowell, anunció que estaban quedándose sin pistas para encontrar al menor de edad. Él admitió que no sabían donde buscar y que se encontraban desesperados por obtener información que los llevara al paradero de Ramírez. Afortunadamente, sus plegarias fueron escuchadas y una persona llamó al número de emergencias, informando que había visto al menor.

“Anoche estuve en un estudio bíblico que tenemos cada dos viernes y había varias personas hablando de este niño pequeño que se ha perdido y fue una novedad para mí”, aseguró Tim al medio de comunicación que lo entrevistó. Él asegura que no sabía sobre el menor de edad y que fue hasta el día de ayer que decidió prestó atención

De acuerdo con Click 2 Houston, un hombre llamado Tim encontró al niño cerca de FM 1486, al norte de la carretera estatal 249. El sujeto, anunció que no conocía la historia de Christopher puesto que no ve las noticias y se mantiene fuera de las redes sociales; él se enteró del caso del menor por su grupo de estudio bíblico grupal, donde comentaron sobre la desaparición.

Estaba tranquilo

Tim, destacó que al momento de verlo se dio cuenta que el menor no portaba ropa y que se encontraba sumamente tranquilo. Asegura que no estaba nervioso cuando lo cargó por primera vez, quizá un poco sorprendido pero no se opuso al contacto de una persona extraña; fue un momento especial, debido a que había estado fuera de casa por bastantes días.

“Lo recogí y estaba totalmente desnudo, sin zapatos, sin ropa, nada. . . Tres días sin comida ni agua. . Lo levanté y no estaba temblando, no estaba nervioso. Estaba tranquilo”, mencionó Tim en entrevista. Afortunadamente, todo parece indicar que el pequeño niño de tres años, se encuentra en perfectas condiciones.