Dejando en claro que si Bozzo no se ha presentado ante las autoridades es porque carece de garantías legales pertinentes: “Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prsión preventiva no se dan. Digamos que está combatienedo sus derechos de la vía que más se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador”.

El abogado informó que una persona de 70 años y con estas enfermedades no debe de estar tras las rejas cuando su caso se está dictaminando: “El tratamiento o el sistema de salud de las personas en México y más aún en la Almoloya, pues claramente no es el óptimo para tener a una persona que además tiene 70 años por lo cual no debe de estar tras las rejas por lo menos hasta que se resuelva”.

También comentó que Bozzo no sabía que el inmueble por el cual fue denunciada por el SAT, estaba embargado: “La solicitud de embargo del SAT ingresa con posterioridad a la venta, por lo tanto no puede estar un bien embargada que ya ha sido vendido porque es de una tercera persona”. finalizó. VIDEO DEL ABOGADO AQUÍ

Para finalizar la entrevista, el abogado Diego Díaz informó que ni siquiera él ha visto a la conductora ni tampoco sabe del paradero de Laura Bozzo como muchos tenían pensado: “No tengo ni la menor idea, para que te miento, yo no he tenido ninguna comunicación con ella a partir de la audiencia.

“Te decimos dónde está Laura Bozzo, la peruana fue captada en Acapulco echándose el taco tranquilamente como si no le debiera nada a nadie.”, mencionó el conductor de Chisme No Like, después de que se diera a conocer que la conductora podría tener los días contados con su libertad debido a que la policía mexicana la busca.

“A mi querida Laura le mando un cariñoso saludo, un apoyo y si ella no tiene el dinero, puesto yo tampoco tengo lana, pero juntarnos y hacer una coperacha para ayudarla. Del árbol caído ya no se puede hacer leña y menos en estos tiempos que todos estamos sufriendo la cuestión económica”, así lo informó el portal People en español.

“Se puede llegar a un arreglo”

Posteriormente a esto, Carlos Bonavides comenta que en cuestión de dinero todos se pueden reunir y poder cooperar, y así llegar a un acuerdo con el SAT: “Lamento mucho la situación en la que está, y su hubiera una forma en la que nos juntemos compañeros que hemos trabajado con ella, se trataría de hacer algo”.

Para finalizar, el actor comentó que sólo era cuestión de que la peruana arreglara sus cosas con el SAT para que no pisara la cárcel, ya que a palabras de él, este servicio no quería meter a la gente a la cárcel: “Todo en la vida se puede arreglar, la cosa es que ella arregle sus cosas y no vaya a la cárcel (…) Lo que quieren no es meter a la gente a la cárcel, lo que quieren es que la gente pague”.