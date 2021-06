En un clip viralizado en Facebook , se se observa al novio de Daniela sosteniendo una serie de hojas con mensajes, mientras se encontraba con los ojos vendados; comúnmente, cuando una persona hace ese tipo de “sorpresas” es para pedir matrimonio o dar a conocer una noticia feliz, pero este no fue el caso que pasó el joven.

El mejor amigo del novio de Daniela, le confesó que Navy no se había perdido, sino que su pareja decidió abandonarla ya que la perrita no era de raza, lo cual llevó a Dani buscar a su mascota, misma se encontró en el mismo lugar que había sido dejada por su novio, lo que la llevó a tomar una importante decisión y darle una lección al hombre.

A través del diario mexicano EL Universal , conocemos un poco más sobre Daniela, una chica mexicana, que recibió la triste noticia de que su perrita ‘Navy’ se había extraviado cuando estaba al cuidado de su pareja. Fueron días de angustia para la joven, quien intentó buscarla pero no tuvo éxito su búsqueda, hasta que se enteró por el mejor amigo de su novio de una terrible noticia.

El clip comienza con ambos jóvenes en lo que parece la carretera de alguna parte de México, el chico se encuentra de pie y con los ojos vendados mientras sostiene las hojas, mientras le dice “¿para que los papeles” y la joven le contesta que es “parte de la sorpresa”, mientras las hojas van pasando y se lee en una de ellas “Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza”.

Lo que nunca se imaginaría era que la venganza de su novia, por dejar abandonada a su perrita, estaría por comenzar y que él, como bien dijo su novia, nunca olvidaría este día. El video continua, cuando la joven lo lleva a un lugar apartado, pidiéndole que no se quite la venda de los ojos para recibir su ‘sorpresa’.

Después de un corto lapso, le pide que cuente 15 segundos y después se quite la venda. Ella comienza a caminar hacia el auto, y se sube al vehículo junto a Navy y a uno de sus amigos, quien es el que está grabando todo lo que sucede, mientras que el otro sujeto sigue contando en voz alta y el auto se pone en marcha.

“¿Tú eres una buena persona, no? Y te agradezco mucho, que aunque Navy era mi perrita tú siempre la quisiste muchísimo y te pego muchísimo de que se fuera” le menciona Daniela, al joven con los ojos vendados, quién le respondió que “extraña a Navy”, pero la joven sigue engañando al joven diciéndole que por fin tendrá lo que siempre quiso.

“Déjame que te explique”

Mientras el tono de la conversación va subiendo de nivel, el joven intenta justificarse de sus actos gritandole a la chica que”lo dejara explicarse” a lo que Daniela responde: “¿Qué me vas a explicar?, ¿Qué eres un asco de persona?”, pero el chico aún intenta defenderse de lo que su ex novia lo acusa, mientras sigue intentando abrir la puerta del auto.

“¿Y que sólo porque Navy no es de raza?, No, Navy es parte de la familia y lo que le hiciste no se le hace a nadie”, responde la chica furiosa. Durante la discusión el auto sigue moviéndose, y en varias ocasiones, Daniela intentó subir la ventana, pero el joven pide que paren el carro para que puedan hablar tranquilamente.