“¿Qué pasa en Oregón? Me desperté con CATORCE correos electrónicos sobre terremotos de USGS frente a la costa de Oregón… Esa no es una buena señal”, agregó un residente de este estado, según recogió The Sun . Mientras que otro ciudadano de Seattle dijo: “Estoy acostumbrado a tornados y ventiscas, no a terremotos y tsunamis”.

La Zona de Fractura Blanco es una falla geológica bajo el pacífico, que además es una de las más activas en América del Norte, pero los expertos indican que no hay riesgo. “La actividad frente a la costa de Oregón es ciertamente llamativa, ¡pero no hay nada de qué preocuparse más! Esta área, llamada Zona de Fractura Blanco, es muy activa”, escribió Red sísmica del noroeste del Pacífico en Twitter.

Es poco probable que los sismos que se generan en la Zona de Fractura Blanco conduzcan a terremotos destructivos, pero ¿le preocupa el Big One? Hay tres palabras que son temidas por cualquier habitante en California: El Big One , uno te los terremotos más poderosos que se espera suceda en los próximos años y que afectaría a otros Estados como Alaska, Oregon y Washington.

Otras sugerencias en casos de sismo

Otras sugerencias son: No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: Un listado de números telefónicos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.