Seguro, ella ha estado presentando shows de comida en la TV, y escribiendo sus propios libros de cocina durante años, pero hasta ella sigue las recetas para hacer sus obras maestras. “Mido todo”, explica. “Siempre pienso que si he pasado mucho tiempo asegurándome de que esta receta haya sido preparada como yo la quería, ¿por qué querría tirar cosas en el recipiente? Soy un científica. Sigo la receta al pie de la letra— hasta que decido no hacerlo. Luego seguiré con algo más exacto. Quizá decida que puedo transformar esta tarta de melocotón en una tarta de ciruela, pero si estoy siguiendo la receta, la seguiré al piel de la letra”.

Si aún no conoces el blog My New Roots (mynewroots.org) entonces es momento de que te presentemos a su autora, Sarah Britton. Esta chef vegana, nutricionista holística y Practicante Nutricional Certificada (CNP, por sus siglas en inglés) comparte sus recetas favoritas, inspiraciones e ideas que van con su manera de comer a base de plantas.

3. A Girl and Her Greens, por April Bloomfield

April Bloomfield, la chef británica detrás de los restaurantes, The Spotted Pig y The Breslin, (ambos con estrellas Michelin por cierto), es muy conocida por los platillos nose-to-tail, como cualquier puede comprobar cuando visita sus restaurantes o ha leído su libro, A Girl and Her Pig. Pero eso no significa que ella no adore los vegetales frescos, y las recetas light de temporada que usan una amplia variedad de vegetales. Este libro ofrece recetas, técnicas, fotos hermosas y tips sencillos, para ayudarte a cocinar la comida más sabrosa hecha de ingredientes frescos.