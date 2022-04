¡Oh, no!, has estado mirando un lienzo en blanco o una página en blanco desde hace días, incluso semanas, y no se te ocurre nada. Tienes una fecha límite importante por delante y cuanto más café bebes, más agitada y menos concentrada estás… y las ideas no llegan. ¿Estás en un bache creativo y necesitas un poco de inspiración? Estos libros sobre creatividad podrían ser tu respuesta.

Tom Kelley, co-propietario de IDEO, una muy innovadora empresa de diseño, dijo a Oprah.com que la clave de la creatividad es no dejar que las ideas se te escapen: “Las ideas son muy valiosas y frágiles y tienden a aparecer cuando estamos en la ducha, en la cama, o atrapados en el tráfico. Así que se nos olvidan. Trata de capturar el 100 por ciento de tus ideas, en tu BlackBerry, en un cuaderno, en el reverso de los recibos o en las tarjetas de embarque”. A veces, hay que dejar de lado en lo que se está trabajando y leer consejos de otros creativos es todo lo que necesitas para conseguir que tus ruedas mentales sigan girando como antes… ¡eureka!, una idea aparece en tu cabeza. Aquí hay 10 libros sobre creatividad para hacerte pensar en nuevas formas.

1. Bird by Bird de Anne Lamont

Escrita con humor y franqueza, un clásico de todos los tiempos de Lamont en escritura creativa que se inspira en una tarea escolar que el hermano del autor, de diez años de edad, tuvo que escribir sobre las aves para el día siguiente. Al borde de las lágrimas por el estrés, su padre le dijo: “Simplemente hazlo ave por ave”.