Un “misterioso” cliente dejó una generosa propina en un restaurante que visita con frecuencia en la Florida y que fuese cerrado tras la orden del gobernador estatal para evitar la propagación del coronavirus.

Sucedió en un establecimiento Skillets, en Naples, en el condado Collier, del suroeste de la Florida, donde un comensal anónimo dejó en manos del dueño del negocio 10 mil dólares y le pidió que los repartiera a los trabajadores.

“Quiero que cada persona en este restaurante obtenga 500 dólares y así se hizo. El gerente lo distribuyó a todos los empleados”, dijo Ross Edlund, el dueño del restaurante, a la cadena local de noticias Wink.

De acuerdo con las declaraciones, el entorno del restaurante propocia un ambiente muy familiar entre empleados y clientes. “Sabemos de dónde son, cuántos hijos tienen y lo que sucede en sus vidas”, aseguró”, dijo Edlund, entrevistado por Wink.

El empresario expresó que tras desencadenarse la crisis por el coronavirus, la clientela manifestó de diversas formas su preocupación por el personal de trabajo, y la propina es una muestra de ello, aunque fue dada antes del cierre obligatorio del restaurante.

Por orden del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que luego fue confirmada por las autoridades del condado de Collier, la mayoría de los restaurantes del área cerraron o dispusieron de ventas de comida para llevar.

Sobre esta medida, que ciertamente les afecta como negocio, Edlund cree “que lo que se está haciendo es lo correcto a pesar del hecho de que nos está causando dificultades. Queremos que todos se mantengan saludables y saludables”, afirmó.

