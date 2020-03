Con el propósito de frenar la propagación por la ciudad del mortal virus del coronavirus, las autoridades de la ciudad de Miami Beach, en la Florida, anunciaron una suerte de toque de queda a partir de este lunes 16 de marzo.

Watch LIVE a joint press conference with @FTLCityNews regarding #COVID19 & our measures: https://t.co/ucBJQdzqJh pic.twitter.com/8ek2TO28Oc

Medios locales informan que el alcalde Dan Gelber anunció el cierre de Lummus Park y sus playas en South Beach, un importante distrito turístico al sur de la ciudad, específicamente desde la calle 5ta. hasta la 15, aseguran.

Como parte de la medida, los negocios en esta zona de entretenimiento deberán cerrar a las 10 de la noche y una hora más tarde (11 PM) la ciudad practicamente se paralizará. “La fiesta se terminó”, afirmó el alcalde Gelber.

El alcalde también confirmó que la ciudad cerrará los estacionamientos para todos excepto para los residentes. Las medidas de emergencia entrarán en vigor este lunes 16 de marzo a partir de la medianoche.

Starting 3/16 non-essential businesses will be required to close daily by 10PM & there will be a curfew in the Entertainment District from 11PM – 5AM

There will be a complete closure of the beaches from 5ST – 15ST until further notice. Read more: https://t.co/t2oiwcSZXx #COVID19 pic.twitter.com/RD3sNkVGlU

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) March 15, 2020