Estas dos leyes de inmigración aprobadas por la Cámara de Representantes se enfrentan ahora “obstáculos significativos” y un futuro incierto en el Senado, donde los demócratas no cuentan con la mayoría necesaria, indicaron, para Efe, expertos en la materia.

Esta no es la primera vez que los “dreamers”, como se conoce a los indocumentados que llegaron al país siendo niños, depositan sus esperanzas en los legisladores. La primera versión de la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM) se presentó en 2001.

Nueva versión llega tras ‘pausa’ de Reforma Migratoria de Biden

Estos proyectos son ‘pedazos’ de la gran reforma migratoria que la Casa Blanca está impulsando en el Congreso que prevé la regularización de 11 millones de inmigrantes sin papeles pero que carece del apoyo necesario de parte de la oposición, indica Efe.

El proyecto American Dream and Promise Act of 2021 es una versión renovada de una propuesta ya aprobada por la Casa de Representantes en junio 2019, pero que no fue considerada para su discusión en el Senado, de mayoría republicana en ese entonces.